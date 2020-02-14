天士力：严防死守战疫情 开足马力保经济

2020年1月以来，一场新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全国迅速蔓延肆虐，严重威胁到广大人民群众的生命健康与国家经济发展。天士力控股集团积极响应党中央号召，认真贯彻市委市政府决策部署，全面动员，阻击疫情，守土有责，守土担责，守土尽责，确保国家下达的生产防疫药品的任务全面完成，坚决打赢这场疫情防控阻击战。

面对突如其来的疫情，作为覆盖中医药全产业链以大健康产业为主线的品牌企业，天士力第一时间伸出援手，驰援疫情重灾地区，由天士力公益基金会通过中华慈善总会向湖北等疫情重点地区捐赠抗击疫情急需的医疗药品和卫生用品等。截止到2月10日天士力医药集团股份有限公司、天士力公益基金会累计捐赠药品价值1200万元。天士力勇于担当，主动承担社会责任，积极发挥在中医药全产业链的资源优势，全力以赴做好防控工作。

集团研究院加强了抗新型冠状病毒感染的肺炎药物科研工作。在第一时间成立新冠肺炎药物研发创新组，实施“抢单制”，鼓励全体研发人员投身到创新研发抗击“新型冠状病毒感染肺炎”药物的战斗中来。同时成立了疫情科研情报工作组，负责每日收集、汇总、解析、提炼、分发最新相关政策法规、指南共识、科研进展与药物研发等信息，为科研立项和研究推进提供及时准确精炼的研发情报。

当前，疫情防控阻击战进入到了攻坚阶段，对疫情防控相关物资，特别是医疗、医药产品的需求将会出现与日俱增的状况。天士力人将继续与全国人民一起，怀揣责任感与使命感，抗疫到底！正如天士力控股集团党委书记、董事局主席闫希军在慰问提前复工员工代表时所讲，天士力人定会发扬奉献精神，在国家出现危难之际，挺身而出、勇于担当，忠于国家、忠于人民，把奋发有为、社会奉献与企业精神融为一体，为疫区生产疗效好、质量高的药品，为社会奉献天士力人的智慧与力量。