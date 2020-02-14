全国涉疫情医疗废物基本实现“日产日清”

新冠肺炎疫情发生以来，生态环境部积极推进疫情医疗废物安全处置等各项环境监管工作，全力为打赢疫情防控阻击战提供支撑保障。来自该部的统计数据显示，目前全国31个省（自治区、直辖市）358个地市医疗废物处置设施运行平稳，医疗废物尤其是涉疫情医疗废物基本实现“日产日清”。

从全国来看：2月11日，全国医疗废物处置能力为5435吨/天，比疫情发生前增加532吨/天；全国共收集医疗废物2661吨，其中涉疫情医疗废物489吨，占全国医疗废物收集量的18.4%；当日集中处置2641吨，平均运行负荷率为48.6%。从湖北省来看：2月11日，全省医疗废物实际投运处置能力为317.5吨/天，比疫情发生前增加137.5吨/天，此外，还有55.8吨/天的应急处置能力可随时启用；全省共收集医疗废物187吨，其中涉疫情医疗废物125吨，占全省医疗废物收集量的67%；当日集中处置196吨，平均负荷率为62%。从武汉市来看：2月11日，全市医疗废物实际处置能力为100.5吨/天，比疫情发生前增加50.5吨/天；全市共收集医疗废物47吨，全部按涉疫情医疗废物处置；当日集中处置57吨（含库存10吨），平均负荷率为57%。

围绕医疗废物安全处置，生态环境部紧急协调移动式处置设备，加快提高武汉等城市应急处置能力。截至2月11日，已经落实23台共56吨/天处置能力的移动式处理设备驰援武汉、孝感、黄冈等地，还有10台共24吨/天处置能力的移动式处置设备即将发送武汉。与此同时，积极协调保障医疗废物运输能力，指导中华环境保护基金会、中国环境保护产业协会动员社会力量落实63辆医疗废物运输车购买计划（已经交付38辆，剩余25辆将于2月17日前交付使用），全部支援湖北省，重点支援武汉、孝感、黄冈等城市。目前，湖北省具备的医疗废物处置能力较疫情发生前翻了一番，由180吨/天提高到373.3吨/天；武汉市由50吨/天提高到100.5吨/天；武汉市等重点城市医疗废物运输能力不足问题也得到了较好解决。

按照“宁可备而不用，不可用而无备”的原则，生态环境部将根据疫情进展情况，进一步支持武汉市及湖北省提高医疗废物处置能力；同时，紧盯其他地方医疗废物安全处置情况，确保全国医疗废物都应收尽收、应处尽处，有效防范环境风险，全力保障打赢疫情防控阻击战。（记者张蕾）