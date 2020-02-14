湖北新冠肺炎确诊病例为何大幅增加?

湖北省卫健委13日通报，2月12日0时-24时，湖北省新增新冠肺炎病例14840例（含临床诊断病例13332例），这一数字引起人们的关注。

专家认为，湖北公布的12日新冠肺炎确诊病例大幅增加，是因为将临床诊断病例13332例纳入确诊病例公布。

通报说，随着对新冠肺炎认识的深入和诊疗经验的积累，针对湖北省疫情特点，国家卫生健康委办公厅、国家中医药管理局办公室印发的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第五版)》在湖北省的病例诊断分类中增加了“临床诊断”,以便患者能及早按照确诊病例接受规范治疗。

根据第五版诊疗方案，对湖北地区疑似病例具有肺炎影像学特征者，纳入临床诊断病例。据专家解读，对湖北地区一时病毒核酸检测仍呈现阴性或未能进行核酸检测，但影像学特征符合新冠肺炎标准的患者纳入临床诊断病例。这有利于对此类尚未确诊的患者精准施策，既有利于患者治疗，也利于疫情总体防控。

通报说，根据第五版诊疗方案，近期湖北省对既往疑似病例开展了排查，并对诊断结果进行订正，对新就诊患者按新诊断分类诊断。为与全国其他省份对外发布的病例诊断分类一致，13日起，湖北省将临床诊断病例数纳入确诊病例数公布。（记者梁建强、黎昌政）