北京：多家老字号开通远程预点餐

“我半小时前在家里点的餐，这会儿正好来拿。既能吃到可口的饭菜，又避免凑人堆儿，这办法真不错！”昨天下午，正在同春园取餐的王先生感叹道。在一进门的大堂里，工作人员专门设置了这个“远程点餐取餐处”，配有保温箱并公示消毒记录、员工体温登记表等，打包餐食的服务人员也是全副武装。

记者了解到，为减少市民用餐时可能出现的人员聚集，北京华天饮食集团公司所属多家老字号企业目前已开通远程预点餐服务。消费者在家用手机扫码点餐并线上支付后，可以按照约定时间前往指定门店取餐，不方便出门的消费者也可选择让门店提供配送服务。每一份订单都配有放心卡，注明各环节的食品安全信息。

目前，同和居、同春园、地安门马凯餐厅、二友居、华天延吉餐厅、惠丰饺子楼、惠丰涮肉馆、惠丰门丁肉饼店、香妃烤鸡、护国寺小吃等多家老字号都已开通远程预点餐服务。店内所有菜品都可通过该模式下单购买，远程预点餐业务也同步适用于团体用餐客户。

除远程预点餐服务外，华天旗下各大老字号还推出了线上外卖、送餐到家、团体套餐、外带窗口等多种服务模式，以方便消费者在公司或单位就餐，减少疫情期间的外出频次和感染风险。