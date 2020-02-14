空调怎么用？居家如何预防？观察点会交叉感染吗？

“办公室和公共场所能用空调吗？”“有哪些方法来避免交通工具带来的疫情传播风险？”“留验站和观察点是否会交叉感染？”“复工复学是否存在安全隐患？”“普通家庭如何预防最得当？”2月13日下午，在云南省新冠肺炎疫情防控工作第五场新闻发布会上，云南省疾病预防控制中心专家就这些民众关心的问题一一作出回答。

空调使用

采用全新风方式运行

疫情流行期间，办公室和公共场所能用空调吗？应注意哪些事项？针对这一大家普遍关心的问题，云南省疾病预防控制中心处置突发事件专家刘晓强给予了详细解答。

“当空调通风系统为全空气系统时，应当关闭回风阀，采用全新风方式运行。当空调通风系统为风机盘管加新风系统时，应当确保新风直接取自室外，新风系统宜全天运行。” 刘晓强解释，当空调通风系统为无新风的风机盘管系统时，应当开门或开窗，加强空气流通。空调的原则是这样，我们必须要保证进来的全部是新风，不能有循环。

“在使用空调的时候，我们必须注意进来的新风是清洁的新风，所以新风采气口及其周围环境必须清洁。对于人员流动比较大的商场、写字楼等场所，不论空调系统使用运行与否，均应当保证室内全面通风换气。”刘晓强提醒，在每天下班后，人员离开时，新风与排风系统应当继续运行1小时，以确保空气有很好的更新，第二天打开的时候是新的环境。

刘晓强说：“现在空调有一个加湿系统，使用空调的时候，这个系统需要关掉，在人员特别密集的地方，仅仅有空调是不够的，需要把门窗全部打开，增加空气流通的量。实际上，在所有的呼吸道传染病防控中，非常重要的原则就是要加强通风。”

他还特别强调：“空调不仅可以通风，也可能是传播细菌、病毒的途径，所以我们必须保证使用空调的过程中，不会引起疾病的传播。有些空调使用的冷却水可能很长时间没有清理，我们在使用空调前要把这些准备工作做好，冷却水、管道都要做好清洁才能启动使用。”

交通工具

不按要求做到位再高档都不安全

当前面对复工、开学高峰，有哪些方法来避免交通工具带来的疫情传播风险？云南省疾病预防控制中心处置突发事件专家李琼芬认为，“如果所有的交通工具和场所都按照防控措施落实到位，我们乘坐任何交通工具都是安全的，如果没有按照相应的防控要求做到位，就是再高档的交通工具都不安全。”

李琼芬表示，在机场、客运站、铁路的入口不仅要遵循对进入的旅客都要进行体温检测这一最基本的要求，还要对飞行员、驾驶员等规范他们佩戴口罩，对桌椅、门把手、电梯按钮等要进行规范的清洁、消毒，对每一个航班、每一趟车次、每一辆车辆进港到站都要进行消毒、清洁，对公共卫生间要求配备肥皂、洗手液等。“如发现发热症状的旅客要及时报告并劝导其就医，对不戴口罩的旅客要拒绝其进入。”

李琼芬说，还要建立垃圾分类管理，设置废弃口罩垃圾筒，现在戴口罩的人群众多，有的口罩4小时就要丢弃，所以在公共场所要设置废弃口罩专用垃圾筒。在公共场所及时清理并保持环境卫生。

留验站和观察点

分开隔离很安全

每个留验站、医学防控点等重点场所都有很多人，是否会有人感染了新冠肺炎，从而对留观的人产生交叉感染？需要采取哪些预防措施？

“很多留验人员有时候不愿意去指定的留验站、隔离观察点，他们也有这样的担心，害怕去了这些集中管理和隔离的地方被其他人交叉感染。”李琼芬说，这种担心是没必要的。因为，集中管理并不是像大家想象中的所有人集中在一起管理，而是要求留验和接受隔离观察的人每人一个房间，单独隔离，房间的通风要好，并且有独立的卫生间。

李琼芬曾看过留验站和隔离观察点，都是很大很漂亮的宾馆，有些宾馆两三百个房间，只住90多个人，每人一个房间，这是我们对留验站最基本的要求。“医务人员会为观察人员提供医疗服务咨询，及时掌握他们的健康状况，一旦出现异常情况，就会第一时间发现并及时送到定点医疗机构进行诊断和治疗。”

工厂复工

确认所有人员健康后方可上岗

“随着一些地方陆续开工，有的可能环境确实比较糟糕，尤其是居住环境比较密集的地方，都为呼吸道传染病快速传播带来非常大的隐患。”刘晓强说，我们要求用人单位一定要建立一套防控机制，做好防控方案以及体温计、口罩等物资的储备。“对于从湖北等疫情高危地区返回的工人和管理人员，要进行旅行史和健康情况的申报，同时要求进行14天的集中隔离观察，确认健康之后才能上岗。”

“复工后还需要做好后续的健康监测工作，每天上下班进行体温测量，并且建立健康报告制度，做好相应的健康教育工作，养成良好的卫生习惯，要戴口罩、勤洗手、勤通风。”刘晓强说，如果大家在准备复工时无法确定复工条件、制定的防控方案能否达到安全复工的要求时，可请当地卫生健康行政部门或疾控中心一同研判。

学校复学

师生每日都要进行体温检测

“现在要复学，首先要做好调查摸底，学校要积极做好学生健康申报的准备工作，提前把健康申报卡发给学生，及时掌握师生返校时间、乘坐的交通工具等，根据交通申报卡的情况进行排查，合理安排学生和老师返校。”刘晓强还提醒学生和老师，开展健康防控措施，及时进行健康申报，不要随意外出，每天做好监测工作，如发现症状要及时向当地疾控中心报告并在当地医院及时就诊。

“返校途中，乘坐公共交通工具时一定要全程佩戴一次性医用外科口罩，整个过程中都要保持手部卫生，勤洗手，不要摸脸、鼻子、眼睛等。”刘晓强说，如果旅途中发现自己有健康方面的问题，如发热、咳嗽等或是发现同一车厢的旅客有这样的情况，要及时向乘务员报告并配合处理。

刘晓强表示，顺利返校后也要进行健康申报、健康排查。如返校学生和老师是从疫区或高危地区回来的，也需要集中隔离观察14天后身体没有任何问题才能入学。每日都要进行体温检测，晨检、午检必须要做，同时做好因病缺勤人员的相关跟进工作，让学生、老师养成良好的卫生习惯，减少疾病传播，也可以预防其他的传染病。

居家预防

家庭清洁卫生非常重要

“普通家庭预防措施以清洁为主，一般情况下不需要消毒。”云南省疾病预防控制中心虫媒消杀所所长周晓梅说。

那普通家庭应该做些什么工作呢？

“家里尽量开窗通风，每天建议通风至少两次，每次不少于30分钟，不能自然通风的，还可以采用排风扇通风，目的是保持室内空气流通。”周晓梅认为，洗手是预防疾病传播的重要手段，外出回家或手部有污染时要尽快洗手，要用流动水和洗手液或者含醇消毒液进行消毒。

至于外出回来后穿的衣服怎么办？周晓梅认为，一般情况下，外出回来的衣服是没有必要特殊消毒的，可以采取清洗、晾晒等方式。

“家庭清洁卫生是非常重要的。比如清理垃圾，每天擦拭桌椅板凳，保持室内外的清洁。”周晓梅建议，如果家里有客人来，特别是客人身体状况不太确定时，要及时对室内相关物体的表面进行消毒，可以采用75%的酒精消毒或者用250mg/L-500mg/L的含氯消毒剂溶液进行擦拭或喷洒消毒。周晓梅特别提醒大家，“酒精对手消毒非常有效，但不要大面积喷洒。”（记者 周玉林）