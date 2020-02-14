2月12日上午，武汉火神山医院重症医学二科，负责感控准备检查的护士吴亚玲，明显加快了准备防护物资的速度。11时许，做好一切物资准备的她悄悄走出工作区，在员工通道一个靠窗的角落里，面向家的方向，联通了家人的微信视频。

此时，远在昆明跑马山殡仪馆遗体告别厅，一个简单的遗体告别仪式正在进行。十多名戴着口罩、披着孝衫的人，环视逝者一圈后，面向逝者站成一排。

“一鞠躬、二鞠躬……”

满眼泪水的吴亚玲，跟着遗体告别的节奏，面向家的方向深深地三鞠躬。这是在武汉抗击新冠肺炎疫情“主战场”的战士向去世母亲最后的告别。原来，前一天下午，吴亚玲在老家昆明曲靖过年的母亲，突发疾病抢救无效去世。得知母亲去世的消息，吴亚玲忍着内心的悲痛，在她特殊的点位坚守岗位。回到休息的宾馆，她痛哭了一晚。

得知吴亚玲母亲病故的消息，火神山医院临时党委特别重视，立即安排专人前去她所在宾馆慰问，向她家人发了唁电，并委托她原抽组单位代表火神山医院临时党委送了花圈。

重症医学二科安排她先休息几天，上班时间，她还是像往常一样来到自己的战位。吴亚玲有过参加援非抗埃的经历，她要做的工作是监督每一名进入红区的医护人员穿戴好防护服，协助他们做好防护。

吴亚玲对准备进入重症病房的每一名医护人员的防护服穿戴检查特别严格。她说必须要严，医护人员进病房里面治疗病人，她在外面要保护好他们，不然大家不小心感染生病了，就麻烦了！

接受检查的医护人员也特别配合她的检查指导。一名医生说，吴亚玲工作特别负责，特别积极。她妈妈去世的事情，好多人今天早上才知道，但她依然像原来一样工作，大家都非常感动。

千里视频送别母亲，不少战友都安慰吴亚玲，劝她多休息。她说，科室医护人员实现“零感染”是她的责任，请大家放心，她经历过援非抗埃、抗震救灾等重大任务的锤炼，一定能挺过去。

忠孝两难全，在这场新冠肺炎疫情面前，像吴亚玲这样始终把治病救人放在第一位的医护人员不是个别。今年元宵节那天，火神山医院感染二科一病区医生王颢的父亲突发急症不幸去世，各级组织都特别关心他，但他一天也没有耽误抗击疫情。（记者徐旭/汪学潮 旷岳军）