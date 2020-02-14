新冠肺炎与感冒、流感 有什么区别？

在新冠肺炎流行时期，难免还会有不少朋友内心紧张，“我好像生病了，是不是出现咳嗽、发烧就是新型冠状病毒肺炎？”实际上，感染新型冠状病毒和普通感冒、流感的临床表现是有明显区别的。且看中山大学附属第三医院感染科副主任、传染病防控专家林炳亮教授的解读。

对照一下三者的区别

新型冠状病毒感染的肺炎?

病原体为新型冠状病毒（2019-nCoV），从临床表现来看，新型冠状病毒肺炎最主要的表现是发热，可合并干咳、乏力、呼吸不畅等症状，流涕、咳痰等其他症状少见。

另外，感染新型冠状病毒后约50%的患者多在3~5天后出现胸闷、呼吸困难。

严重者快速进展为急性呼吸窘迫综合征（ARDS）、脓毒症休克、难以纠正的代谢性酸中毒和出现凝血功能障碍。

普通感冒?

由病毒、细菌、支原体、衣原体等多种病原体引起，出现打喷嚏、鼻塞、流涕，症状较轻，一般没有发热及全身症状，或仅有低热、头痛。

流感?

病原体为流感病毒。症状为高热、咳嗽、咽痛，同时伴有头痛、全身酸痛，全身症状较重而呼吸道症状较轻。流感也可引起肺炎，但是并不常见。

怎样会被列为疑似？如何确诊？

如今是感冒、流感的高发期，务必谨慎判断自己的状况。对于呼吸道传染病的疫情，疑似的标准通常是：①符合典型症状；②近期有接触史。

因此，除了出现前面所说的典型症状外，还要留意：是否有去过武汉或者家里有人从武汉来的。在这个前提下，如果出现发烧、乏力、干咳甚至呼吸困难，必须高度警惕并带上口罩尽快到医院发热门诊就诊，必要时做核酸检测。

参考其他冠状病毒所致疾病潜伏期，此次新型冠状病毒病例相关信息和当前防控实际，新型冠状病毒感染的潜伏期在5-12天，我国内地将密切接触者医学观察期定为14天，因此如果有密切接触新冠肺炎病人或疑似病例，自行隔离观察14天。

疑似病例的判断和确诊标准

根据国家卫健委公布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》中对“疑似病例”的判定：

一、发病前两周内有武汉市旅行史或居住史；

二、或发病前14天内曾接触过来自武汉的发热伴有呼吸道症状的患者，或有聚集性发病；

三、患者发热的同时具有肺炎影像学特征；

四、发病早期白细胞总数正常或降低，或淋巴细胞计数减少。

符合以上情况，可判断为疑似病例。

《方案》中对“诊断标准”的描述是：在符合疑似病例标准的基础上，对痰液、咽拭子、下呼吸道分泌物等标本行实时荧光RT-PCR检测2019-nCoV核酸阳性，就可确诊了。（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 周晋安）

Tips

觉得自己像“新冠肺炎”怎么办？

有些患者很恐慌，出现发烧、乏力、干咳症状就觉得自己感染了肺炎。别急，很多医院在网上开通了“新型冠状病毒肺炎”免费咨询窗口，大众可通过这些平台做免费咨询。平台内入驻的感染科医生都可以回复相关问题。目前中山三院已经有6名志愿专家入驻，后续还将有更多专家入驻。