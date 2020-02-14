热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

新冠肺炎与感冒、流感 有什么区别？

2020年02月14日08:42 来源：羊城晚报

　　在新冠肺炎流行时期，难免还会有不少朋友内心紧张，“我好像生病了，是不是出现咳嗽、发烧就是新型冠状病毒肺炎？”实际上，感染新型冠状病毒和普通感冒、流感的临床表现是有明显区别的。且看中山大学附属第三医院感染科副主任、传染病防控专家林炳亮教授的解读。

　　对照一下三者的区别

　　新型冠状病毒感染的肺炎?

　　病原体为新型冠状病毒（2019-nCoV），从临床表现来看，新型冠状病毒肺炎最主要的表现是发热，可合并干咳、乏力、呼吸不畅等症状，流涕、咳痰等其他症状少见。

　　另外，感染新型冠状病毒后约50%的患者多在3~5天后出现胸闷、呼吸困难。

　　严重者快速进展为急性呼吸窘迫综合征（ARDS）、脓毒症休克、难以纠正的代谢性酸中毒和出现凝血功能障碍。

　　普通感冒?

　　由病毒、细菌、支原体、衣原体等多种病原体引起，出现打喷嚏、鼻塞、流涕，症状较轻，一般没有发热及全身症状，或仅有低热、头痛。

　　流感?

　　病原体为流感病毒。症状为高热、咳嗽、咽痛，同时伴有头痛、全身酸痛，全身症状较重而呼吸道症状较轻。流感也可引起肺炎，但是并不常见。

　　怎样会被列为疑似？如何确诊？

　　如今是感冒、流感的高发期，务必谨慎判断自己的状况。对于呼吸道传染病的疫情，疑似的标准通常是：①符合典型症状；②近期有接触史。

　　因此，除了出现前面所说的典型症状外，还要留意：是否有去过武汉或者家里有人从武汉来的。在这个前提下，如果出现发烧、乏力、干咳甚至呼吸困难，必须高度警惕并带上口罩尽快到医院发热门诊就诊，必要时做核酸检测。

　　参考其他冠状病毒所致疾病潜伏期，此次新型冠状病毒病例相关信息和当前防控实际，新型冠状病毒感染的潜伏期在5-12天，我国内地将密切接触者医学观察期定为14天，因此如果有密切接触新冠肺炎病人或疑似病例，自行隔离观察14天。

　　疑似病例的判断和确诊标准

　　根据国家卫健委公布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》中对“疑似病例”的判定：

　　一、发病前两周内有武汉市旅行史或居住史；

　　二、或发病前14天内曾接触过来自武汉的发热伴有呼吸道症状的患者，或有聚集性发病；

　　三、患者发热的同时具有肺炎影像学特征；

　　四、发病早期白细胞总数正常或降低，或淋巴细胞计数减少。

　　符合以上情况，可判断为疑似病例。

　　《方案》中对“诊断标准”的描述是：在符合疑似病例标准的基础上，对痰液、咽拭子、下呼吸道分泌物等标本行实时荧光RT-PCR检测2019-nCoV核酸阳性，就可确诊了。（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 周晋安）

　　Tips

　　觉得自己像“新冠肺炎”怎么办？

　　有些患者很恐慌，出现发烧、乏力、干咳症状就觉得自己感染了肺炎。别急，很多医院在网上开通了“新型冠状病毒肺炎”免费咨询窗口，大众可通过这些平台做免费咨询。平台内入驻的感染科医生都可以回复相关问题。目前中山三院已经有6名志愿专家入驻，后续还将有更多专家入驻。

(责编：许晓华、崔元苑)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn