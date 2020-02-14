世卫组织总干事：中国防控行动避免了疫情在其他地区大规模蔓延

新型冠状病毒是人类共同敌人，只有团结起来才能战胜疫情。世卫组织认为，中国所采取的大规模病毒防控行动避免了疫情在世界其他地区的大规模蔓延。面对疫情挑战，“我们不能彼此对抗，而是要相互团结，团结、团结、还是团结”。

——世界卫生组织总干事谭德塞在“科研路线图：新型冠状病毒全球研究与创新论坛”结束后举行的记者会上说

（来源：新华社）

IMF总裁：疫情下中国经济可能“V型”增长

IMF已经开始全面评估疫情对全球经济的影响，但仍存在很多不确定性。就经济前景而言，随着工厂重新开工、库存得到补充，中国经济有望迅速复苏；最有可能出现的情况是“V型”增长，即经济活动出现下滑后迅速回升，疫情对中国经济的总体影响相对可控。

就全球经济而言，疫情对经济和价值链的影响方式仍不确定。与2003年非典疫情暴发时相比，中国经济对世界的意义要大得多，占世界经济的比重从彼时的8%升至19%，亚洲和全球其他地区一体化程度也更高。随着中国经济逐步回暖，全球经济受疫情影响程度有望得到控制。

——国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃

（来源：新华社）

俄外交部：在这个艰难的时刻，俄罗斯与中国同在

在中国对抗新冠肺炎疫情时，西方国家一些媒体使用虚假信息诋毁中国。这些文章的作者利用虚假信息，胡编乱造，不但没有表现出对一个国家及其人民的尊重，而且缺乏必要的同情心，在中国和中国人民遭遇史无前例的新冠肺炎之际，却对其进行直接挖苦。如此做法，自己简直闻所未闻。

我们祝愿中国和中国人民众志成城，抗击疫情。在这个艰难的时刻，俄罗斯与中国同在。俄罗斯对中国人民表示诚挚的支持，并祝愿中国人民取得最终的胜利！

——俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃2月12日在莫斯科举行的新闻发布会上表示

（来源：中新社）

（本报编辑 石畅、韩维正整理）