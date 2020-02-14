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为帮助政府部门全面掌握密切接触者信息、方便公众自主查询，疫情防控大数据攻关团队推出了“密切接触者测量仪”客户端，发挥大数据融合分析的优势，能够在海量数据中快速精准地辨识出“密切接触者”。截至2月13日16时，该客户端总查询次数超过1.19亿人次，为多地政府、多个企业提供疫情研判报告。

用户只要输入姓名和身份证号码，就能迅速准确地查询自己是否为密切接触者——2月8日20时08分，一款让公众自主查询是否为密切接触者的客户端正式上线，帮助快速精准地找到病毒传播链中的密切接触者。

截至2月13日16时，这个“密切接触者测量仪”的总查询次数达1.19亿人次，自我发现密切接触者93594人次。测量仪还在持续进行迭代升级，以更好地助力打赢疫情防控阻击战。

在海量的数据中快速精准辨识

“疫情发生后，大家都关心自己是否有与确诊或疑似人员同乘一个航班、一列火车、一个大巴的经历，以及是不是密切接触者，也就是疫情传播链条中的‘B’角色。政府部门管理者也急需快速全面掌握准确的密切接触者信息，进而实现精准防控。”国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制疫情防控组大数据分析工作专题组专家顾问、中国工程院院士、中国电子科技集团总经理吴曼青说。

为此，由国务院办公厅电子政务办公室、国家卫生健康委员会与中国电子科技集团联合成立的疫情防控大数据攻关团队，联合开发了风险人群感知大数据平台，依托国家“互联网+监管”系统，快速推出了“密切接触者测量仪”软件客户端。

技术人员介绍，这个客户端发挥大数据融合分析的优势，能够在海量的数据中快速精准地辨识出“密切接触者”，具有数据权威、模型可信、查询准确等三大特点。

权威数据的及时获取是做出精准判断的前置条件，也是“密切接触者测量仪”区别于其它大数据分析工具的最大特点。在国家有关部门的大力支持下，该工具平台获得了国家卫健委、交通运输部、国家铁路集团和民航局等多方面的数据资源支持，从根本上保证数据来源权威性，为输出准确的查询结果打下坚实的基础。

提供“单位体检”“百姓自查”两种服务模式

这个客户端主要分为“单位体检”和“百姓自查”两种服务模式。自上线以来，受到政府、企业、个人的欢迎，并为北京、海南等9个省市，中央军民融合办、全国妇联、国防科工局等部门和人民团体，中核工业、中国中车等中央企业提供疫情研判报告；正在为教育部、浙江省、山东省以及公安部全国立体化社会治安防控体系提供应用接口。有些企业、高校、社区已规定必须使用客户端进行自查。

同时，针对企业复工复产新增了企业“小帮手”客户端，帮助企业既可以对返岗职工、访客测量体温，也可利用软件感知是不是风险人群，让返工返岗的人员放心工作。新增的社区“小管家”软件客户端已在北京市石景山区应用，效果良好；交通站点“小战士”将于近期上线。陆续推出的一“大”三“小”软件服务，将更好地服务小区、交通运输、企业，更好地服务于疫情防控工作。

不可逆加密处理保护个人隐私

作为采用信息化手段抗“疫”的实践与探索，查询工具既要保证查询结果准确，也要保护个人隐私不被泄露。

针对大众关心的隐私保护问题，吴曼青表示，数据安全是重中之重，在开发之初，首先考虑的就是数据信息的安全问题，平台严格执行中央网信办发布的《关于做好个人信息保护利用大数据支撑联防联控工作的通知》要求，全面加强数据管控。

“密切接触者测量仪”的数据采集、存储、管理、使用等全流程，都是在经过高等级安全认证的中国电科云平台上处理完成。同时，“密切接触者测量仪”所有查询数据全部经过不可逆加密处理，以密文形式进行存储和比对，数据加工做到安全可控、流程合规，并严格限制每个注册用户每天只能查询三名不同的自然人以防信息泄露，公众可以放心使用。

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 12 版）