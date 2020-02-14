外国政要积极评价和支持中国抗击新冠肺炎疫情

人民网北京2月13日电 近日，又有一些国家政要及国际组织负责人继续通过各种方式对中国抗击疫情表示慰问和支持。

委内瑞拉总统马杜罗表示，中方为应对疫情采取了创新举措，为保护人民作出巨大努力，彰显了中国制度的优越性。相信中国必胜！

博茨瓦纳总统马西西表示，中方采取的全面有效措施保护的不仅是中国人民，也包括外国公民，充分体现了友好、仁爱和合作共存的精神。

坦桑尼亚总统马古富力表示，赞赏中国政府采取的迅速有力措施以及中国人民展现出的勇气和决心。

荷兰首相吕特表示，中国政府和人民有强大的勇气和力量，坚信中方将同世卫组织密切协作并有效控制疫情。

新西兰总理阿德恩表示，赞赏中方针对疫情采取的坚决果断防控措施，新方愿为中方战胜疫情提供帮助。

加拿大总理特鲁多表示，值此艰难和不确定时期，国际社会必须继续合作，我们随时准备向中方提供帮助。

非盟委员会主席法基在非盟峰会开幕式上表示，我们对正在遭受新冠肺炎疫情的中国人民表示慰问，完全支持中方的抗疫行动。

阿盟秘书长盖特表示，阿盟赞赏并支持中国为抗击新冠肺炎疫情所作巨大努力，相信中方有能力战胜此次挑战。

77国集团主席国圭亚那表示，77国集团全力支持中国政府抗击新冠肺炎疫情所做努力，强调国际社会应本着负责、透明、团结、合作精神，共同应对疫情，防止歧视、污名化和传播不实信息。

世卫组织总干事谭德塞在新冠肺炎全球论坛开幕式上表示，特别致敬在中国的兄弟姐妹们，赞赏你们在极为艰难的情况下表现出的勇气和耐心，我们与你们团结一致，祝愿你们早日收获成功和健康。

上海合作组织秘书长诺罗夫表示，中国政府和人民为抗击疫情采取了果断高效的措施，上合组织各国领导人坚定和无条件支持中方抗击疫情的努力。

此外，刚果（布）总统萨苏、纳米比亚总统根哥布、加蓬总统邦戈、莱索托国王莱齐耶三世、斯洛文尼亚总统帕霍尔、塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯、哥斯达黎加总统阿尔瓦拉多，巴布亚新几内亚总理马拉佩、安提瓜和巴布达总理布朗、所罗门群岛总理索加瓦雷，以及联合国人口基金执行主任、联合国社会发展委员会主席、西非国家经济共同体委员会主席、南部非洲发展共同体执行秘书、红十字会与红新月会国际联合会主席也表达了支持和慰问。

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 03 版）