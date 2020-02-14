新华社北京2月13日电 全国人力资源社会保障系统应对新冠肺炎疫情做好就业工作电视电话会议13日在京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。他强调，要坚决贯彻习近平总书记重要讲话和中共中央政治局常委会会议精神，认真落实国务院常务会议部署要求，全力以赴应对疫情做好就业工作，确保就业大局稳定。

胡春华指出，做好当前就业工作对于保障企业用工、促进生产恢复、保障和改善民生、稳定社会预期都具有十分重要的意义。要在确保做好防疫工作、分区分级制定差异化防控策略的基础上，推动安全有序返岗复工，全力保障重点企业用工，引导劳动者有序返岗。要做好对劳动者的防疫保护，加强对抗疫一线人员的支持保障，做好开复工企业员工的安全防护。要大力支持企业稳岗，推动已出台措施落地见效，发挥技能培训的作用，推动共建和谐劳动关系，防止出现大规模裁员。要做好困难群体就业帮扶，强化失业保险保生活功能，积极扶持就业创业。

胡春华强调，做好今年就业工作，既事关全年经济社会发展目标任务，也事关决胜全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战。要以更大力度实施好就业优先政策，加强就业形势跟踪分析，突出抓好高校毕业生、农民工等重点群体就业，努力完成全年就业目标任务。

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 02 版）