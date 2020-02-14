经中央军委主席习近平批准
军队增派2600名医护人员支援武汉抗击新冠肺炎疫情
新华社北京2月13日电 （朱鸿亮、周娜）经中央军委主席习近平批准，军队增派2600名医护人员支援武汉抗击新冠肺炎疫情，参照武汉火神山医院运行模式，承担武汉市泰康同济医院、湖北省妇幼保健院光谷院区确诊患者医疗救治任务。
武汉市泰康同济医院计划展开床位860张，湖北省妇幼保健院光谷院区计划展开床位700张。两所医院均开设临床病区，设置感染控制、检验、特诊、放射诊断、药械、消毒供应、信息、医学工程等辅助科室。
此次抽组的医疗力量来自陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队、联勤保障部队、武警部队多个医疗单位。根据医院容量和建设进度，军队医护人员将分批投入支援，首批力量1400人于2月13日抵达武汉，并计划在第一时间展开相关医疗救治工作。
截至目前，军队共派出3批次4000余名医护人员支援武汉抗击新冠肺炎疫情。
《 人民日报 》（ 2020年02月14日 01 版）
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