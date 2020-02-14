社区防控，我们在行动

重庆渝北区妥善安置密切接触者——

服务保障跟得上

本报记者 王斌来 蒋云龙

重庆渝北区发现一名新冠肺炎确诊病人，他刚参加了25人家庭聚餐。剩下24人都是密切接触者，社区应该如何防控？“不能让他们居家隔离。”渝北区卫生健康委员会主任胡容回忆说，渝北卫健委当天就下定决心，租下了一个宾馆，请这24名市民集中隔离。

“一人一间，并组建了医生、护士、警察和街道社区党员干部等服务小组。”胡容说。从1月23日起，渝北区对辖区确诊病例密切接触者实行集中隔离，截至2月11日24时，累计隔离190名密切接触者，6人转为确诊病例。通过集中隔离，渝北区到目前还没有新增的二次传播确诊患者。

在渝北区一处工业园区附近的一间宾馆，就是密切接触者的集中隔离点。马阿姨再过3天就要隔离期满。“开始怕没吃的、环境差。后来发现住得好有人管，心不慌了。”马阿姨说，隔离宾馆不仅提供免费食宿、书报、无线网络等文化娱乐设施和服务，还安排了心理医生，缓解他们的焦虑和恐慌。

罗欣婷是服务组的医生，来自渝北区临港医院。身着防护服给“住客”们测量体温是她的主要工作。在这里，对所有密切接触者要做两次核酸检测。对出现疑似症状的，第一时间转移至定点医疗机构进一步诊治。

目前，重庆已经建立近200个集中隔离医学观察点，基本能够满足全市密切接触者的隔离需要。

北京怀柔区发动800余名家庭医生服务群众——

线上诊所作用大

本报记者 王昊男

居家遇到头疼脑热怎么办？在北京市怀柔区，一支800多人的家庭医生服务团队，让群众足不出户就可享受医疗服务。

“大夫，您帮我看看我家宝宝是起疹子了吗？”在怀柔区雁栖镇社区卫生服务中心家庭医生的线上服务微信群里，这样的咨询真不少。

日前，怀柔区雁栖镇卫生服务中心5个家庭医生团队57名家庭医生，线上开起了诊所。

“我们在微信上公布了家庭医生团队分管片区和联系方式，居民可随时联系。”家庭医生宋长学介绍，家庭医生团队包片负责，通过微信、电话等形式，对辖区居民进行心理疏导和疫情防控知识普及。对一些急需帮助的群众，家庭医生还会根据情况上门。

家住怀柔区东关一区的赵女士，由于患病需用导尿管，眼看需要更换。得知这一情况后，家庭医生杜景霞做好个人防护，就立刻赶来了。

“有了他们指导，做起疫情防控来就更有底了。”怀柔区帽山村党支部书记彭明华说，这些家庭医生在疫情防控工作中发挥着重要作用，排查发热人员、指导村级防疫、普及防疫知识，都有他们的身影。

据了解，截至目前，怀柔区共有家医团队93个、826人。疫情期间，开展网上咨询、上门服务、健康监测、防疫宣传等万余人次。

山西晋城市强化城区网格化管理——

当好社区守护人

本报记者 付明丽

大年初一，山西晋城市城区钟家庄社区卫生服务中心党支部书记薛琴芹便开始动员社区医务人员全员上岗，并从辖区单位抽调人员，建立以党员为主的20多支防疫小分队，入户排查、宣传防疫知识。11天的时间里，她带领的团队入户摸排辖区内武汉返晋人员和密切接触者300多人，上门医学观察近700人。

疫情发生以来，晋城市城区充分发挥网格化管理优势，在防控一线成立临时党组织，组建党员突击队，将全区60个区直单位2000余名党员，由居住地所在镇（街道）就近编入所在村（社区）、小区（居民点），参与疫情防控。还开展“万人入户”工作，动员市直机关党员干部下基层，开展“亮党员身份，敲万家大门”，抽调精兵强将协助社区开展防控工作。

西街街道西大街社区单位多、胡同多、住户多，防控难度大。社区党支部书记张连志严格管理辖区九条街巷。为做好返晋人员排查，他安排以网格为单位，仔细摸排。“我们现在是社区守护人，要把门看紧！”张连志说。城区的党员干部工作在805个防控监控点，每天不间断地巡查、消毒、排摸。

很多基层党组织采取倡议发起来、微信转起来、入户讲起来、喇叭响起来、公告贴起来等方式，组织动员群众全方位搞好疫情防控。

江苏苏州吴江区加强信息共享联防联控——

协同作战效率高

本报记者 王伟健

“@芦东村李向阳@湖滨村杨建国，你们在芦陶交界处合作一下。”“@汾湖湾村沈晓华，好的，明天现场见。”2月3日晚上，江苏苏州市吴江区汾湖高新区汾湖湾村的党总支书记沈晓华在“吴根越角党建生态圈”微信群里，向上海青浦和浙江嘉善18个村的村支书发出微信，希望相邻村的村支书能够加强合作。

连日来，苏州市吴江区与同为长三角一体化示范区的上海青浦、浙江嘉善加强信息共享、联防联控。

沈晓华说，为了联合治水，去年汾湖高新区发起建立由长三角三地六镇18村参加的“吴根越角党建生态圈”。这次，三地继续开展协同防疫。

省界交界处设置联合检查点，车辆、人员进出由跨省各村的工作人员“联合会审”，包括测温、登记等，对于一般性的串门，尽量劝返。

“联合检查提高了效率，可以把更多精力用在摸排疫区返回人员、服务居家观察人员等方面。”汾湖高新区东联村党委书记孙静说。

河北玉田县以党建引领社区疫情防控——

知识普及送温暖

张腾扬 李玉杰

“您好，凤栖园社区，请问近期家里有没有外出返乡人员？”“一定要少出门、不聚集，勤洗手、多通风，戴口罩、讲卫生……”1月28日，河北省玉田县凤栖园社区党支部通过打电话和入户两种方式，逐户进行疫情排查和防疫知识宣传，让广大业主倍感温暖。

连日来，玉田县积极探索党建引领社区疫情防控机制，在街道党工委、社区党支部两级防控体系基础上，进一步向下拓展延伸，在住宅小区层面组建71个临时党支部，在楼栋层面组建722个临时党小组，在楼口层面设置2420个网格员，建立上下贯通的多级组织体系。

同时，玉田县还建立县四大班子领导分包乡镇社区制度，深入一线靠前指挥；建立县直单位分包责任制，加强老旧小区防疫工作；印发工作意见，明确各级防疫人员的具体职责；号召广大党员当先锋做表率，广泛开展志愿服务，构筑起一道抵御疫情的严密防线。

山东青岛李沧区做好社区疫情排查——

联防联控保安全

本报记者 王 沛

“再难再累也要尽职尽责，‘第一书记’就是要始终顶在最前面！”山东省青岛市李沧区兴城路街道汾阳路社区第一书记钟滨，还有6个月就要退休了。

大年三十上午，他带领社区支部书记、网格员、志愿者开展拉网式排查和联防联控工作，坚持做到一户不漏、一人不落。过年期间，他一天也没有休息，始终坚守岗位，在社区主要路口、地段开展防控宣传工作，将宣传单贴到每个单元门口、送到每一户居民家中，保证群众对疫情防控知识的应知尽知。

这几天，浮山路街道旭东社区一直在寻找一位“无名英雄”，近期街道和社区工作人员一直处在摸排入户的第一线，防护口罩始终紧缺，但有人匿名为街道社区送来了两箱医用口罩，这4000个口罩解决了社区工作中的大难题。几经寻找，才知道这位“无名英雄”是旭东社区党员王春华。

“街道和社区干部冲在一线，没日没夜工作，我是党员，也必须贡献一些自己的力量。”王春华说。

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 06 版）