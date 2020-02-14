兼顾疫情防控与社会运转

防控措施必须充分兼顾疫情防控和社会运转的需求，在动态中实现二者的互相支撑、互相促进

通过分类施策、精准施策，在严格防控疫情的基础上保障社会正常运转

新冠肺炎疫情防控形势严峻复杂，如何实现疫情防控与社会运转的有效兼顾，在社会正常运转过程中解决疫情防控问题？

近日召开的中央政治局常委会会议强调，在加强疫情防控的同时，努力保持生产生活平稳有序。这一要求，对于妥善处理疫情防控中出现的各类矛盾和问题，保障人民群众生产生活合理有序开展，具有重要指导意义。

比如，当大多数人减少外出，确保各家各户蔬菜、肉蛋奶、粮食等生活必需品供应成为当务之急。相关部门必须加强物资调配和市场供应。又如，疫情当前，少数人造谣传谣、散布恐慌情绪，甚至利用疫情哄抬物价、囤积居奇，制售假劣药品、医用卫生材料。只有依法加强社会治安工作，严厉打击各类扰乱社会秩序的违法犯罪行为，才能维护好社会稳定和人民群众健康安全。

流行病学专家曾光在接受媒体采访时表示，公共卫生工作不是在一个理想状态下做事情，要兼顾到社会正常运转的需求。社会的正常运转会为疫情防控提供必需的物质基础和可持续动力。没有社会必要的运转，疫情防控就会基础不牢、动力不足。反过来，科学、有效的疫情防控，也是为了最大程度保证社会正常运转。所以，防控措施必须充分兼顾疫情防控和社会运转的需求，在动态中实现二者的互相支撑、互相促进。

前几天，某地农村为了防控疫情，把进出村子的路都堵死了，里面的车没法出去运饲料，外面的车也进不来，养鸡场数量不小的鸡面临饿死的危险。这不是孤例。一些没有发生疫情的社区封锁出入口，不允许返城人员正常进家；有的村子挖断进出村庄的道路，禁绝人的进出和物的流通……这些“用力过猛”的措施，既不符合法治要求，也不利于满足人民群众正常的生活需要。

疫情面前，惟有做到精准施策，把防控要求落实落细，才能避免正常的生产生活需求被“误伤”。当此疫情防控紧要时刻，我们必须强化对疫情和病毒的科学认知，通过分类施策、精准施策，在严格防控疫情的基础上保障社会正常运转。

兼顾疫情防控和社会正常运转，必须严格依法防控。习近平总书记强调：“当前，疫情防控正处于关键时期，依法科学有序防控至关重要。”对各级党委和政府而言，这意味着必须依法审慎决策，严格依法实施防控措施，坚决防止疫情蔓延。对人民群众而言，这意味着必须增强法治意识，依法支持和配合疫情防控工作。精准防控、依法防控，保障人民群众基本生活，才能确保防控工作有力有序、科学周密推进。

（作者为本报山西分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 05 版）