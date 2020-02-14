热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

抗疫“内防护”这些食物有助提高抵抗力

2020年02月14日08:34 来源：广州日报

勤洗手、戴口罩、戴护目镜、抹酒精、喷消毒液……抗击新冠肺炎，各种防护措施齐上阵。但要提高免疫力、降低染病风险，“内防护”也必不可少。营养科医生提醒，想要通过饮食来提高身体抵抗力和免疫力，营养摄入要充足、均衡。

合理饮食有助提升免疫力

广州医科大学附属第三医院临床营养科主管曾青山建议，日常饮食要多样化，不要总是吃某些特定的食物，以免造成营养偏废。她指出，提升免疫力最好的来源是天然的健康食物，比如以下这四类食物：

1.多糖类食物

研究发现，大型食用真菌、植物多糖等多糖类食品有助提升机体免疫力。建议多吃菌类，如香菇、木耳、灵芝，以及银耳、竹荪等，此外还有植物多糖类如魔芋、莼菜、萝卜等，可长期均衡地搭配食用。

2.富含蛋白质食物

蛋白质是机体细胞的重要组成部分，是人体组织更新和修补的主要“原料”。体内蛋白质充足，机体抵抗外来“侵略”的能力会更强。新鲜的猪瘦肉、鸡鸭鱼、蛋类、牛奶以及奶制品富含优质蛋白，每天可视个人情况搭配食用。

3.维生素等微量元素丰富的蔬果

蔬果中除了有维生素，还有矿物质、微量元素等多种营养素，可适当多吃新鲜蔬果。

4.大蒜

大蒜对巨细胞病毒有抑制作用，可促进T淋巴细胞转化，增加白血球及巨噬细胞的活性。

一天食谱推荐

合理的饮食是指富含优质蛋白质、高维生素、高纤维素、热量摄入都相对合理的膳食。曾青山为居家的健康人群开出了一日食谱供参考（注：以下为一人份）：

7:00~8:00

喝水300~400毫升温开水，纯牛奶200~250毫升或杂粮粥250~300毫升，鸡蛋1~2个或肉包1~2个，低糖水果100克或蔬菜150克

12:00~13:00

杂粮饭（170~250克）：米40~60克，杂粮（藜麦米、小米、燕麦等）30~40克

肉类：畜肉类40~50克，水产类60~80克，肝脏20~25克

蔬菜：叶菜150~200克，鲜菇类50克

菜谱举例：杂粮饭1~1.5碗，蒜蓉炒白菜，莴笋木耳炒香肝牛肉，香煎三文鱼

16:00~16:30

坚果类20~30克或低糖水果100~150克

18:30~19:30

杂粮饭（150~225克）：米40~60克，杂粮（藜麦米、小米、燕麦等）20~30克

肉类：禽肉类50~60克，豆腐100~120克

蔬菜：叶菜150~200克，海带50克

菜谱举例：杂粮饭1~1.5碗，珧柱焖冬瓜，冬菇蒸鸡腿肉，海带虾皮豆腐汤

（全媒体记者翁淑贤 通讯员白恬、方宁、张秋霞）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn