从3天到24天 新冠病毒潜伏期为何有长有短

2月9日，由国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山领衔的《中国2019年新型冠状病毒感染的临床特征》研究论文在预印本网站medRxiv上发表。论文称，新冠肺炎的中位潜伏期为3.0天，最长可达24天。

那么，病毒潜伏期究竟是怎么回事，为什么有的人长有的人短呢？

病毒在潜伏期会干些啥

“潜伏期指的是易感人群从感染到发病的时间。因为具体是什么时间感染的很难精确知道，所以一般以接触患者或到疫区的时间为最可能感染的时间，发病日期与感染日期的时间差就称为潜伏期。”2月12日，南方医科大学三级生物安全实验室主任赵卫教授在接受科技日报记者采访时说。

赵卫长期从事分子病毒学研究，2003年参与过抗击“非典”。他举例说，比如甲25日到医院，乙医生接诊了他，甲被诊断为新冠，乙30日发病，那乙的潜伏期就是5天。但事实上，病毒大流行时，因为传染源众多，所以潜伏期时长的判断相对复杂，存在一定的难度。需要根据流行病学的数据统计，在大量数据基础上，计算出潜伏期的具体数字。

感染者处于潜伏期时病毒在人体内会做些什么？赵卫表示，简单说，就是适应环境，为大量增殖做准备，包括合成产生子代病毒的组分。“新冠病毒的结构包括包膜、衣壳和核心（即核酸），它们可以视为病毒的成分。在产生子代病毒颗粒前，宿主细胞内是看不到完整的病毒颗粒的，只能找到病毒的组分。病毒颗粒进入细胞后，先合成子代病毒的三个组分，再进行装配，从而产生子代病毒颗粒。这个过程是需要时间的。”赵卫解释说。

也许有人会问，子代病毒传染性或杀伤力会更强吗？赵卫表示这不一定，一般来讲，绝大多数子代病毒和亲代病毒是相同或非常接近的，不会发生明显的生物学性状的变化。如果在重要功能位点上发生了变异，其生物学特性才可能发生改变。

潜伏期与病毒数量和感染者体质有关

“潜伏期长短和初始进入感染者体内的病毒数量和感染者的体质有关。一般初始进入的病毒量越大，发病的速度就越快，潜伏期就相对较短。”赵卫说，而体质的问题就比较复杂，不能一概而论，比如，有些人因为免疫力过强，当病毒进入体内后，免疫分子很快响应，对病毒感染的宿主细胞进行过度攻击，从而引起超敏反应，造成肺部细胞被自身免疫力杀死，进而引发肺炎等严重症状，并可能继发感染其他的微生物等。

对此，另有业内专家表示，潜伏期长短与病人本身体质有关，有些人耐受性很好，而一些人则比较“娇气”，稍微有点不舒服就能明显感知到，这种主观性的东西很难去评估。而且，病毒进入人体内，没有显示出外在症状，这到底是属于潜伏期还是无症状感染，目前是很难区分的，还需要进一步研究。

“但需要说明的是，在潜伏期，病毒进入体内，没有引起免疫系统的反应，而且也没有症状，但同样不可忽视，因为体内有病毒，就存在传染性。”赵卫说。

“24天”属研究价值有限的个案

“据官方报道，此前曾出现过潜伏期长达24天的患者，这应该属于个案，个案的研究价值非常有限，不足以成为判定最长潜伏期的依据。”赵卫说。

就此问题，多位专家也表示，这种个例可能跟自身暴露有关，由于对病例追踪不十分密切，完全存在其他地方暴露或接触感染者的可能性。

2月11日晚，钟南山在接受媒体采访时也表示，“对预印版的部分文章信息不应该被过度解读。”

他指出，其团队关于1099例新冠肺炎患者临床特征的文章是一个预印版（preprint server），预印版本身就需要征求更多的同行意见，按照预印版的官方要求，其信息并不能给媒体引用，也不能指导临床，必须要经过同行评议。预印版里面的潜伏期，有一种统计的方法是根据患者的口述记录下来的，团队根据患者讲述的接触传染源时间以及症状最早出现的时间进行计算，最长的是24天。但实际上真正叙述潜伏期为24天的病人只有1例，即1099例中只有1例。以这仅有的1例患者报道的时间作为疾病的最长潜伏期是不够科学，既往其它疾病也有先例，如狂犬病。

据钟南山介绍，该文章还将报道四分位间距，分别是2天与7天（即差距为5天），更加科学地反映人群的总体情况。（本报记者 付丽丽）

相关链接

发现新冠肺炎病例 公共场所应停用空调通风系统

据新华社2月13日电 （记者温竞华 田晓航）国务院联防联控机制12日印发《新冠肺炎流行期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理指南》（以下简称指南），当办公场所和公共场所发现疑似、确诊新型冠状病毒感染的肺炎病例时，应停用空调通风系统。

指南要求，当场所发现疑似、确诊新型冠状病毒感染的肺炎病例，或集中空调通风系统的类型、供风范围等情况不清楚，应当停止使用空调通风系统。

对于人员流动较大的商场、写字楼等场所，不论空调系统使用运行与否，均应当保证室内全面通风换气；并且，每天下班后，新风与排风系统应当继续运行1小时。

新风采气口及其周围环境必须清洁，确保新风不被污染。人员密集的场所应当通过开门或开窗的方式增加通风量，同时工作人员应当佩戴口罩。

指南建议，关闭空调通风系统的加湿功能。加强对风机盘管的凝结水盘、冷却水的清洁消毒。下水管道、空气处理装置水封、卫生间地漏以及空调机组凝结水排水管等的U型管应当定时检查，缺水时及时补水，避免不同楼层间空气掺混。

指南提示，当发现新冠肺炎确诊病例和疑似病例时，在疾病预防控制中心的指导下，对空调通风系统进行消毒和清洗处理，经卫生学评价合格后方可重新启用。