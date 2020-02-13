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疫情期间集中空调如何用？专家：每周清洗消毒很关键

2020年02月13日17:56 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月13日电 (李轶群) 13日下午，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍重要医用物资保障和医疗资源调配保障最新进展情况。针对集中空调使用的问题，中国疾控中心环境所研究员张流波表示，每周要对空调出风口、回风口的滤器等部位进行清洗，这很关键。

张流波表示，联防联控机制疾病控制组发布过《办公场所和公共场所集中空调管理的办法》，规定中有几个问题应注意：

一是集中空调在使用之前应该了解它的类型、新风口卫生状况、供风范围，这些情况了解清楚了，大部分的中央空调是可以用的。

二是中央空调有一部分是全空气系统的，全空气系统的中央空调在使用时要求关闭回风，用全新风来运行。

三是有一些风机盘管加新风系统的，这是我国最主要的一款集中空调类型，此类型集中空调要求各个房间之间的空气应该是独立的，在独立的情况下，这种风机盘管加新风系统的空调是可以用的，用的时候应该尽量开最大的新风。

除此之外，还要特别注意，有些集中空调有消毒装置或有净化装置，在疫情流行期间应该打开运行。

张流波强调，每周要对出风口、回风口的滤器等部位进行清洗，这很关键。如果在供风的范围内发现有新冠肺炎的病人或疑似病人，应该及时关闭中央空调，进行消毒，再评估合格以后再使用。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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