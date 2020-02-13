盐城多措并举助力企业复工复产

2月10日以来，为助力盐城企业复工复产，全市城管部门迅速行动起来，提前介入，主动服务，全力全程为复工复产企业提供环境卫生保障工作。截至2月12日，全市共出动环卫保洁人员6000多人次，环卫清扫车、雾泡车1000多台次，为876家复工复产企业进行周边环境消杀保洁服务，并为复工复产企业新增废弃口罩专用回收桶1800多处。

为贯彻落实江苏省关于企业复工复产通知要求，做实复工复产企业疫情联防联控工作，盐城城管部门紧扣部门工作职责，提前拿出环境卫生消毒预案、垃圾紧急处置预案，提前与企业进行沟通对接，开展预约上门服务、定点定时服务。

2月11日，盐城环卫处、盐都区环卫处出动160人组成的消杀队伍，以及20辆清扫车、雾泡车，为江苏悦达专用车有限公司、金贸集团、华盛电器等25家复工企业进行厂区内外环境消毒保洁。“我们悦达专用车公司复工人员200多人，厂企每天的生活垃圾、内外环境消杀压力较大。”该公司负责人说，市环卫部门主动预约，上门服务，既省了企业的力，又安了企业的心。

此外，盐城环卫部门积极开展预约上门保洁服务行动，阜宁县环卫部门对78家已复工的企业外围公共部位，每日进行一次消毒消杀工作；东台市环卫处为235家复工企业提供外部环境消杀服务，并配置废弃口罩专用回收桶300个；滨海县、射阳县、大丰区城管局各自有5个应急消毒服务队伍，每天为预约的复工企业提供厂区消杀、生活垃圾清运等服务。

为了确保城市环境秩序平稳有序，城市执法管理人员对辖区已开始营业的商业网点、沿街门店，逐一登门进行全面普查，建立了防控管理台账，通过微信公众号、管理工作群、短信、电子屏等方式宣传疫情防控注意事项，监管巡查率、宣传告知率均达到100%，做到疫情联防联控工作“零缺位”。对已复工的建筑工地、渣土运输企业，主动靠前服务，对工地环境消杀措施、渣土车消毒配置、人员自身防护、废弃口罩收集桶配备等加大监管力度，与96个复工企业签订联防联控责任书，确保复工建筑企业及从业人员科学防控疫情。

据悉，盐城各县（市、区）城管窗口还畅通绿色通道，所有审批事项采取预约办理、网上办理、掌上办理等不见面服务方式，缩短审批办结时间，先后给200多个重点复工项目提供精准服务。“2月10日，我公司在江苏政务服务网上向市城管窗口上传了一企业店招标牌制作急办业务申请，没想到不到1小时，窗口人员就联系我们，发来了电子证照，并提示疫情防控事项，告知线下监管人员服务号码，真的急事速办，不见面又温情”盐城聚源广告公司经理陈刚说。