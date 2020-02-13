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工信部：选派60名驻企特派员赴41家企业驻厂 保障防控物资供应

2020年02月13日16:36 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月13日电 (李轶群) 13日下午，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍重要医用物资保障和医疗资源调配保障最新进展情况。会上，工业和信息化部消费品工业司副司长曹学军表示，为保障防控物资的供应和生产，陆续选派驻企特派员60名，帮助企业及时反映困难、协调解决问题、配合有关部门抓好产品质量监管。

曹学军表示，保障防控物资的供应和生产，特别是重点骨干企业的生产，是当前工信部的首要工作和任务。

目前，医用防护服等重点医用物资仍然处于“紧平衡”状态，保供压力依然较大。为推动实施重点医疗物资统一管理、统一调拨，帮助企业及时反映困难、协调解决问题、配合有关部门抓好产品质量监管，作为国务院医疗物资保障组组长单位，工信部于1月26日晚启动了驻企特派员工作。

曹学军指出，目前，已陆续选派驻企特派员60名，赴13个省市、41家重点骨干企业驻厂。在地方政府、省工信厅的支持下，帮助企业解决复工复产中遇到的原材料、劳动力、资金、运输等方面的实际困难，使其尽快实现满负荷生产，增加有效供给。

曹学军强调，驻企特派员机制是突发疫情状态下的临时应急举措，待疫情缓解将适时退出。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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