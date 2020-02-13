国家卫健委：一手抓疫情防控 一手保障正常医疗服务

人民网北京2月13日电 （许晓华）13日，国务院联防联控机制就重要医用物资保障和医疗资源调配保障最新进展情况举行发布会。会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红在回答记者提问时表示，要做好两手抓，一手抓疫情的防控，一手保障正常的医疗服务。

郭燕红说，全国各地面临的疫情形势不同，所以进行要分类管理、精准施策。对于疫情比较严重的地方，要全力做好新冠肺炎患者的医疗救治工作。在做好新冠肺炎患者医疗救治工作的同时，要特别关注儿童、老年、妇女等重点人群，以及肿瘤、尿毒症等重点患者的医疗需求，统筹医疗资源，对他们的医疗服务工作予以保障。

对于疫情不是很严重的地方，一方面要抓好疫情的防控，发热门诊定点的医疗机构要保持工作的顺畅，能够使得疫情的防控工作始终在一个完整顺畅的服务体系内予以保障。另外一方面，要做好日常的医疗服务工作，加强管理，保障正常人群的医疗服务需求。

此外，互联网医疗以及互联网医疗咨询服务可以通过线上来引导患者的就医，分时段就诊，尽量减少患者在院内的聚集，降低交叉感染的风险。例如，浙江、上海、北京等地在线上服务和互联网服务方面积累了很好的经验。