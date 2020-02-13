国家卫健委：防治工作显现成效 重症和危重症也能治愈出院

人民网北京2月13日电 (李轶群) 13日下午，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍重要医用物资保障和医疗资源调配保障最新进展情况。针对目前治愈患者越来越多的情况，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，这是一个非常积极的信号，说明我们的防治工作显现了一定的成效。即便是重症和危重症，经过精心的救治，也可以治愈出院。

郭燕红表示，11号全国治愈出院病人是4700多例，从2月7日开始，每天治愈出院患者都达到500人以上，按照这样一个治愈出院速度，今天应该是超过了5000例。治愈出院的病人越来越多，这是一个非常积极的信号，说明我们的防治工作显现了一定的成效。

郭燕红表示，目前已经组织专家对治愈出院病人中的597例进行了初步分析，第一是在出院病人当中，90%左右是诊疗方案当中的轻型和普通型患者，10%是诊疗方案当中的重症和危重症患者。即便是重症和危重症，经过精心的救治，也可以治愈出院。

第二是这些病例平均住院日为10天左右，特别是针对治疗的方法也进行了分析，92%的患者早期使用抗病毒治疗，或者是抗病毒治疗联合对症治疗，积极的呼吸支持、循环支持，效果非常好。

郭燕红最后指出，我们的一些新技术、新方法，包括中医药的优势，都对病人的转归发挥一定的作用。我们也在不断总结这些治愈出院病人在治疗当中的有益经验，把一些行之有效的治疗措施能够很快纳入到新的诊疗方案当中，指导全国的医疗救治工作不断提高治愈率。