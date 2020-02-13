热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

国家卫健委：防治工作显现成效 重症和危重症也能治愈出院

2020年02月13日16:26 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月13日电 (李轶群) 13日下午，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍重要医用物资保障和医疗资源调配保障最新进展情况。针对目前治愈患者越来越多的情况，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，这是一个非常积极的信号，说明我们的防治工作显现了一定的成效。即便是重症和危重症，经过精心的救治，也可以治愈出院。

郭燕红表示，11号全国治愈出院病人是4700多例，从2月7日开始，每天治愈出院患者都达到500人以上，按照这样一个治愈出院速度，今天应该是超过了5000例。治愈出院的病人越来越多，这是一个非常积极的信号，说明我们的防治工作显现了一定的成效。

郭燕红表示，目前已经组织专家对治愈出院病人中的597例进行了初步分析，第一是在出院病人当中，90%左右是诊疗方案当中的轻型和普通型患者，10%是诊疗方案当中的重症和危重症患者。即便是重症和危重症，经过精心的救治，也可以治愈出院。

第二是这些病例平均住院日为10天左右，特别是针对治疗的方法也进行了分析，92%的患者早期使用抗病毒治疗，或者是抗病毒治疗联合对症治疗，积极的呼吸支持、循环支持，效果非常好。

郭燕红最后指出，我们的一些新技术、新方法，包括中医药的优势，都对病人的转归发挥一定的作用。我们也在不断总结这些治愈出院病人在治疗当中的有益经验，把一些行之有效的治疗措施能够很快纳入到新的诊疗方案当中，指导全国的医疗救治工作不断提高治愈率。

(责编：欧阳易佳、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn