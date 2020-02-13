工信部：消毒用品目前仍有库存 满足需求没有问题

人民网北京2月13日电（记者孙博洋） 13日，国务院联防联控机制新闻发布会在京举行，就重要医用物资保障和医疗资源调配保障最新进展情况进行了介绍并对公众关心问题进行了回应。会上，工业和信息化部消费品工业司副司长曹学军表示，84消毒液、手消毒液、医用酒精等消毒产品供应满足需求没有问题。

在回应应对疫情消杀用品是供需情况以及大宗商品是否可以保障供应的问题时，曹学军表示，从目前看，根据工信部统计，全国共有消杀用品的企业563家，其中84消毒液生产企业171家，日产能5895吨，日产量达到了4597吨，开工率已经接近80%。手消毒液生产企业83家，日产能420吨，日产量205吨，开工率将近50%。医用酒精生产企业94家，日产能933吨，日产量906吨，开工率97.1%。同时她表示，这三类产品目前还都有库存，消杀用品的开工率正在逐步提高，应该说供给量满足需求是没有问题的。

曹学军表示，从短期看，消杀用品还存在着供需结构的矛盾，尽管从产量上能够满足全国的需求，但消杀生产企业主要是大包装的产品，目前各大电商平台、节后复工的企业、个体家庭对小包装的消杀产品需求量较大，在产品包装结构上存在着生产和市场需求衔接不够紧密的问题，再加之部分包材企业未复工，部分消杀产品面临包装材料供给不足的问题，特别是小包装的材料供给还存在一定的压力。

曹学军表示，下一步我们将继续按照党中央、国务院的决策部署完善物资调拨、生产指导等各项工作体系，督促尚未复工的包材企业尽快恢复生产，加强运输和包装材料、配件等方面的协调，随时掌握对湖北及其他地区的发货供应情况，确保疫情防控物资保障工作顺利开展。