工信部：积极推动重点企业复工复产 增能扩产

人民网北京2月13日电（记者孙博洋） 13日，国务院联防联控机制新闻发布会在京举行。会上，就重要医用物资保障和医疗资源调配保障最新进展情况进行介绍，并对公众关心问题进行了回应。工业和信息化部消费品工业司副司长曹学军表示，积极推动重点生产企业复工复产，增能扩产，抓好重点疫情防控物资的统一调拨，全力满足湖北和武汉疫情防控的需求。

对于应对疫情一线的医疗物资是否紧缺等相关问题，曹学军回应表示，根据党中央、国务院的部署，联防联控机制物资保障组根据湖北和武汉疫情防控物资的需求，对医用防护服、医用隔离面罩、负压救护车相关药品等重点医疗物资实行统一管理、统一调拨。工业和信息化部充分发挥联防联控机制，医疗保障组组长单位的作用，积极推动重点生产企业复工复产，增能扩产，抓好重点疫情防控物资的统一调拨，全力满足湖北和武汉疫情防控的需求。

据曹学军介绍，根据统计，截至2月12日，国内生产企业累计向湖北运抵医用防护服72.67万件，医用隔离面罩和隔离眼罩35.84万件，负压救护车156辆，呼吸机2286台，心电监护仪6929台，全自动红外测温仪761台。

曹学军表示，下一步，我们将积极对接武汉和湖北省的需求，全力保障医疗物资的供应。