国家卫健委：新冠肺炎最主要的靶器官仍为呼吸道

人民网北京2月13日电 （许晓华）据广东通报，广州医科大学联合广州海关及中山五院从新冠肺炎患者粪便中分离到病毒。在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，粪便中分离到病毒，并不意味着新冠肺炎病毒的主要传播途径发生变化。

米锋介绍，部分病例早期症状中，有腹泻等胃肠道症状，患者粪便标本中核酸检测阳性或分离到病毒，提示感染新冠病毒后，病毒在消化道内也可以增殖。通过对病例临床表现分析表明，不管患者消化道症状是初发症状，还是并发症状，该病最主要的靶器官仍为呼吸道，肺炎仍是最主要的临床表现。粪便中分离到病毒，并不意味着该病主要传播途径发生变化，仍为呼吸道、接触传播为主，消化道（粪-口）传播在全部传播中的作用和意义仍需进一步观察和研究。

米锋表示，目前，戴好口罩和做好手卫生，是最重要、最有效的防护措施。坚持勤洗手，规范洗手和手消毒，可以从根本上减少感染风险。在有疫情发生地区，医院、餐馆、商场等公共场所，需要做好常规的环境卫生和消毒工作。