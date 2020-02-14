新冠肺炎患者粪便中分离出病毒

科技部官微昨天发布消息称，钟南山、李兰娟院士团队近日分别从新冠肺炎患者的粪便样本中分离出新型冠状病毒，这一发现证实了排出的粪便中的确存在活病毒，对于准确认识疾病的治病传播机理，帮助全社会有针对性地做好防控，切断疫情传播途径具有重要意义。

据钟南山院士团队专家、呼吸疾病国家重点实验室副主任赵金存教授介绍，广州医科大学呼吸疾病国家重点实验室、广州海关技术中心生物安全三级实验室及中山大学附属第五医院合作，从一例新冠肺炎患者的粪便拭子标本中分离出一株新型冠状病毒。该样本是由珠海中山大学附属第五医院提供的粪便拭子标本，实验室通过多种细胞系接种样本并传代，最终从Vero E6细胞中成功分离出新型冠状病毒毒株。

浙江大学传染病诊治国家重点实验室李兰娟院士团队近日也从患者粪便样本中分离到病毒。该实验室副主任吴南屏教授介绍说，研究人员从5份粪便样本中分离到了3份新型冠状病毒阳性，在分离出的细胞里也观察到明显病变，经过检测并常规盲传及再次标本分离都确认了病毒的存在。

不过，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，“部分病例早期的症状中有腹泻等胃肠道的症状，患者粪便标本中核酸检测阳性或分离到病毒，提示感染新冠病毒后，病毒在消化道内也可增殖。”

他说，不管患者消化道症状是初发症状还是并发症状，发热、乏力、干咳仍然是最重要的临床表现。粪便中分离到病毒并不意味着该病主要传播途径发生变化，仍以呼吸道和接触传播为主，消化道的传播（包括粪口传播）在全部传播中的作用和意义仍需进一步观察和研究。（记者 雷嘉）