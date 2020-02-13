参与家庭社区防疫 巾帼家政人在行动

日前，面对来势汹汹的疫情，全国妇联妇女发展部向广大巾帼家政服务员、巾帼家政企业、协会（联盟）发出《为打赢疫情防控阻击战贡献巾帼家政人力量》的倡议，号召大家积极行动起来，坚决贯彻落实党中央决策部署，发挥巾帼家政在社会生活和家庭生活中的独特作用，为坚决遏制疫情蔓延、打赢疫情防控阻击战贡献力量。

各地巾帼家政人积极行动，勠力同心，为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战而奋斗。

支援疫区 服务家庭、社区

山东省济南阳光大姐总部和200多家分支机构从春节放假开始保持服务热线24小时不间断，主动提醒家政服务员如何做好防护，如何与用户沟通，热情为用户解答并妥善处理有关疫情期间使用服务员的事项。

湖北武汉家政企业友缘集团通过网络、熟人介绍、电话招聘等多个渠道向社会召集保洁员，集中培训专业的医疗防护保洁知识，确保她们用最好的专业技能服务疫区一线。

“我请战！时刻待命，听从安排，在这场没有硝烟的战场上尽自己微薄的力量。”河南省雪绒花家政人积极请战支援抗疫一线，截至1月底，雪绒花共收到500多封请战书，目前她们已奔赴各疫区。

海南省海口市家美乐集团负责海口三个区七个镇500余名居家养老服务对象，动员家政员将紧缺的口罩等防疫物资送到老人手中，确保做到养老服务对象和工作人员零感染零报告。江苏省好苏嫂联盟信用平台向家政企业倡议，在特殊时期，坚守诚信，禁止任何服务收费涨价，对客户合理需求给予充分保障。

内蒙古自治区乌兰浩特市兴安家政组织巾帼家政志愿队伍，积极配合社区做好疫情防控排查，在办事处设立疫情防控点，每天早8点到晚7点协助社区做好检查登记、宣传防控知识、测量体温等工作。

当好疫情防护宣传员、志愿者

吉林市妇联积极引导“吉林大姐”多渠道、多途径、多形式开展疫情防护知识宣传，市家政协会在会员群建立“疫情知识”普及栏目，及时传播科学疫情防护知识。

河南郑州娘家人月子服务中心推出“娘家人”母婴线上公益指导服务，并发起倡议，号召母婴护理师、育婴师等母婴健康从业者，加入线上指导服务志愿者队伍，为抗疫贡献力量。

甘肃省10家家政企业向甘肃妇女儿童发展基金会捐款15万元，用于支持基层妇联和巾帼志愿者开展疫情防控工作。陕西省成立巾帼家政服务志愿者突击队，不少妇女姐妹主动报名，为奋战在一线急需家政服务的医护工作者家庭做好应急服务。

“戴上头巾、口罩、手套，穿上围裙，制作防护面罩……”在福建省松溪县妇联的号召下，松溪县亲松家政公司的巾帼家政员们积极开展自制防护面罩志愿行动，仅两天便赶制了1000个防护面罩，全部捐赠给一线战疫人员。

关心关爱员工 提高防护及服务技能

“买口罩给家政员，赶紧行动！”福建闽姐姐家政公司关爱员工，及时为员工发放口罩，每日在线摸排在岗和待岗家政员、月嫂的健康情况，为员工提供线上公益培训课程，为她们送去“娘家人”的关怀。

宁夏巾帼家庭服务业协会组织家政员做好自身防护的同时，开展各项抗击疫情志愿活动，同时推出“在线学技能”——宁夏巾帼网上课堂，开启一系列关于母婴护理线上教学。

“出门前，要测量体温，做好记录，戴好口罩……”江西省家庭服务业协会制定家政服务人员开工防疫指南，指导家政员做好疫情防护，提高服务质量。

“大家不要紧张，要勤洗手，戴口罩，下班勤洗澡和换衣服，做好必要的防护……”广西洁安公司认真做好员工心理疏导工作，消除在疫情防治定点医院服务员工的恐慌，督促她们做好个人防护，鼓励她们坚定信心，为打赢疫情防控人民战争贡献力量。（记者 田珊檑）