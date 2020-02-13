吃野味会打开“潘多拉魔盒”

吃野生动物无异于打开了“潘多拉魔盒”，干扰了物种间经过上百万年进化而达成的自然和谐关系，容易导致动物易感的病毒传播上身，引发人类新发传染病

此次新冠肺炎疫情发生后，各级党委政府按照党中央的决策部署，全面动员、全面部署、全面加强工作，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。我是做细菌与病毒免疫学研究的，这些天也一直从自己的专业角度思考。实践中，我们应如何更有效地防范和应对突如其来的疫情。

病毒一般有其天然宿主，在原宿主中可能并不致病，比如蝙蝠就携带包括冠状病毒在内的很多病毒。但是以前一些不感染人类的动物病毒传播到人类新宿主后，由于一些病毒易发生重组和复制变异，可能会产生新毒株，人体内没有相应特异免疫抵抗力，从而导致人类感染、新型人类传染病暴发和流行。从新发传染病病因的角度来说，吃野生动物无异于打开了“潘多拉魔盒”，干扰了物种间经过上百万年进化而达成的自然和谐关系，容易导致动物易感的病毒传播上身，引发人类新发传染病。应加大执法力度，坚决取缔和严厉打击非法野生动物市场和贸易。同时，还应强化对传染病基础与应用的科学研究工作和流行病学的追踪调查，从源头上提高应对新型疫情的能力。

避免疫情传播扩散，应及时科学处理传染源和切断传播途径。面对疫情，时间就是生命，尽早隔离和采取措施是防控疫情的重要一环。疫情面前，最大的恐惧是恐惧本身。因此，一旦发现传染病疫情出现的苗头，应加强一线信息资源与成果共享，及时发布权威信息回应社会关切，同时加强传染病防控知识的宣传教育。完善疾控中心、公共卫生、临床医生、科研专家与政府之间的协调和沟通机制，做到公开透明、成果共享。将临床、科研、流行病学调查等一线成果与信息及时上报相关部门，有指导意义的研究数据与结论，应及时公开。进一步强化对相关机构的监督力度，充分发挥媒体监督和群众监督的作用。国家还应设立特别奖励，对及时提出重要指导意见的个人和单位进行奖励。

此外，提升公共卫生防控能力应做到未雨绸缪，要加强社区医疗力量建设，从长远看，亟须建设和培养一支强大精干的公共卫生队伍和专业管理队伍，专门应对重大传染病防控及应急事件。这支队伍人员的职称待遇等不能单纯以发表论文来评定，而是应该主要以对国家传染病防控及应急等需求做出的贡献大小而定。

（作者为全国政协委员、武汉大学基础医学院免疫系主任）

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 18 版）