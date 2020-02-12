疫情期间得了眼病怎么办？眼科大夫来支招

近期，病毒肆虐，每天变动的数字牵动着全国人心，举国上下，齐心协力，共同抗疫，最美逆行者行走在抗疫一线，值得我们敬佩，居家不出者，也在以别样的方式抗疫。马路上没有了昔日的繁华，地铁里也没有了往日的拥挤，医院成了大部分人避之不及的场所，但是，有时候疾病的发生不挑时间，肺炎肆虐的同时，其他疾病依然会找上门来，作为一个眼科大夫，有必要跟大家梳理一下疫情期间哪些眼病需要及时就诊，哪些可以暂缓就诊。下面将逐一列出：

有以下症状者需尽快就诊：

1、突发眼红、眼痛、头疼，伴恶心、呕吐，尤其是有青光眼家族史的，常常提示急性闭角型青光眼，需尽快就医，青光眼眼压急剧升高，对视神经的损伤是不可逆的，治疗不及时，有可能永远丧失视力，抱憾终身，因此出现突发的眼疼、头疼甚至恶心呕吐及时就医，尽快降眼压，挽救视神经。

2、眼外伤：若为锐器伤，比如刀、剪等，导致眼部出血视力下降尽快就诊；若为钝挫伤，比如拳击伤、撞击伤，无明显视力下降、无眼胀眼疼，无眼部出血，可暂时观察，一旦出现视力下降，眼痛明显，视物遮挡尽快就医。若为异物进入眼内，眼部磨痛明显，尽快就医，取出异物。笔者在接诊的过程中还碰到很多患者点错眼药，比如把502胶水点入眼内，把治疗灰指甲的药水点入眼内等等，均可造成眼部化学伤，第一时间用干净的水冲洗眼部，尽快就医。

3、突发视物不清、眼前黑影遮挡，尤其是高度近视患者，需警惕视网膜脱离，视网膜脱离也属于眼部急症，需要手术治疗，越早手术视功能恢复也越好，但是笔者认为，视网膜脱离属于亚急症，不像青光眼眼压高、或眼球破裂伤那样需要第一时间紧急处理，视网膜脱离即使等待1-2周，也不会出现太大并发症，但若等待时间过长，导致视网膜增殖、视网膜变得僵硬，会给手术带来难度，当然也影响视力预后，视网膜脱离患者可根据自己情况选择尽快就诊。

4、突然视物模糊、伴黑影飘动，尤其是有糖尿病、血糖控制欠佳患者，可能考虑眼底出血，糖尿病患者居家隔离，缺少活动，饮食再不注意，有可能引起血糖波动，导致眼底出血；因此劝告糖尿病患者在家一定要管住嘴、迈开腿，根据自己家庭状况，开展适合自己的运动，切不可一动不动。糖尿病患者要定期监测血糖，尤其是餐后2小时血糖情况，一旦出现视物模糊、眼前黑影，可能考虑眼部出血，先居家检测血糖，对自己血糖情况有所了解，然后尽快就诊，早期可能不需手术，口服止血凉血药物，观察2周，积血不吸收或出现虹膜新生血管、眼压升高需尽早手术。

5、突发视力下降、眼前暗影、伴或不伴眼球转动痛，可能考虑视神经的炎症病变，需要及时就诊。

6、突然出现的眼红、分泌物多、晨起分泌物糊住眼睛，眼痒难忍但视力不受影响的大可不必太担心，您可能是急性结膜炎的症状，需要根据具体情况适当使用局部滴眼液应该就可以缓解。

总之凡是急性的突然出现的病变建议及时就诊。笔者所在眼科医院眼科急诊24小时开放，周一到周五上午半天普通门诊开放。就诊时请确保近期没有发热、咳嗽等类似感冒样症状，2周内没有去过疫情高发地区，没有接触过确诊新冠肺炎的病人，这些都要如实告知，故意隐瞒病情病史是要追究法律责任的，而且对您对别人都没有任何好处。一定要戴好口罩，必须是医用外科口罩或N95口罩，一般的棉布口罩不起作用，带呼吸阀的口罩是禁止佩戴的，会把和您接触的人暴露在危险中。目前本人所在的眼科医院设置二道关卡，进医院大门需要测量体温，进入门诊楼之后再次测量体温，登记患者信息，一切符合标准才可以挂号看病。

以下情形在疫情时期可以暂缓就诊:

1、不影响视力的白眼珠变红，出血，没有分泌物、没有其他眼部不适，您可能只是结膜下出血，无需特殊治疗，出血会自行吸收，注意检测血脂、血压、血糖。

2、老年人，没有疼痛症状的缓慢的视物模糊，看东西像隔了一层纱，可能是白内障，白内障属于择期手术，大可等待疫情过后再行就诊。

3、老年人或近视患者，眼前飘动的数个小黑影，像飞蚊一样，时有时无，不伴视力下降及视物遮挡感，考虑玻璃体混浊，不必太担心，如果此种情况持续了一段时间并无明显变化，可继续观察，如果出现了黑影增多甚至出现固定不动的黑影遮挡，需及时就诊。

4.儿童缓慢出现的视物模糊，视近清楚视远不清考虑近视，待疫情稳定，带孩子到正规医疗机构医学验光配镜，疫情期间户外活动减少，开学延迟、电子产品使用过多、网络课堂增加势必加重近视，家长一定督促孩子少看电子屏幕，尽量多的往窗外看，眼睛在看5米以外目标时，可以放松眼部肌肉，可以每隔一小时远眺10分钟，看一看外面风景，数一数过往车辆，在阳台晒晒太阳，都可以使眼睛好好休息。

疫情期间各家医院也推出了免费在线问诊，建议非紧急情况可咨询在线医生，听取专业人士建议，尽量减少去医院次数，避免交叉感染。