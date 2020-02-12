疫情之下 互联网医药企业“小药药”发挥大作用

新冠肺炎疫情爆发以来，小药药与全国人民一同奋力抗击疫情，依托覆盖全国的自有仓储物流供应链体系，及时调动大量急需的医疗物资，捐助和支援一线医疗工作者，保证特殊时期老百姓的医疗物资需求供应安全，其中包括口罩、消毒水等紧急物资。

第一批援建火神山 说服数千供应商平价及时供货

小药药是全国最早对承建火神山医院的中建三局进行防疫物资支援的企业之一。

1月23日，承担武汉火神山医院建设的中建三局在网上发出求助信息，小药药第一时间和中建三局后勤服务保障组取得了联系，连夜盘点防疫物资库存、筹集资源、安排人员调度配送，在1月24日就将大量的防护和消毒物资送达了火神山医院前线的建设指挥部。

谁是小药药?普通人可能不知道，但在医药领域小药药几乎无人不知。武汉小药药医药科技有限公司（以下简称“小药药”）于2015年成立于湖北武汉，主营业务是医药B2B电商，自有仓储物流供应链体系覆盖全国20多个省市，服务全国数十万家药店及诊所，并获得了来自红杉资本、源码资本等知名投资机构的投资，员工人数超过5000人。

小药药完备的全链条体系，在这次防疫物资捐赠中发挥了关键作用。尤其是在武汉以及湖北多个地市封城之后，日常的物流渠道瞬间朝医疗领域集中，社会上运输、保障、分发体系面临着巨大的困难，小药药利用自身的全链条体系优势，成为了抗疫中最“给力”的企业之一。

小药药捐赠抗疫物资现场

在意识到疫情的严重性后，小药药能第一时间将分布在全国仓库里的防疫物资紧急调配到武汉，是由于自营的配送仓储物流体系，效率上的优势明显，从一开始就给了湖北以及全国的医护人员巨大的支持。

此外，小药药和全中国几千家药厂、防疫用具生产企业都有稳定良好的合作关系，疫情中小药药第一时间就把整个集团的采购人员找来，要求他们全部去全国紧急寻找货源，带动供应商一起为抗疫做贡献。

小药药的承诺书及服务热线公告

由于总部在疫区中央的敏感和对创业初心的坚守，从21、22号开始，小药药就要求所有核心高管放弃今年春节的假期，保持7x24小时随叫随到，然后开紧急动员会，以迎战的状态来筹备抗疫情。同时也在第一时间和一线员工沟通，让大家共度时艰，尽最大努力保障药品和防疫物资的供应稳定。

到了23日当天，小药药武汉仓库的近400名员工便全部满负荷投入工作，公司超过100辆配送车辆也满负荷送货。

垂直仓储物流体系精准送达1000万件物资

本次，小药药成为了唯一一家入选“湖北省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部”物资保障组应急物资采购储备企业的互联网医药企业。

抗疫物资的匮乏是当务之急，而匮乏在很多情况下并不是当地没有，而是依靠现有的保障体系，无法确保将每一份物资都及时送到最需要它的人手中。

华中科技大学上海校友会给小药药员工的感谢信

一时间，物资的精准供应及快速分发，成了湖北抗疫大局的重中之重。

近20天来，小药药的自营医药物流体系在“分发”上起到了巨大作用。平时小药药的下游就是医院、药房、药店等机构和单位，业务所系，熟门熟路，截至2月12日，小药药已累计精准送达N95口罩、防护服、医用手套、抗病毒药物等紧急防疫物资超过1000万件物资到武汉、黄冈、襄阳等疫区数以千计的医院、药房、药店。

这1000万件物资中，小药药自有捐赠和协助捐赠方配送到一线的医药物资就有近500万件。

小药药在过去的20天里，一面是从全国乃至全球联系供应商，调集各种资源大批量地进货，另一方面是利用无微不至的渠道，将相应的物资送到每一个医疗末梢。

小药药单仓可调度智能机器人1000台，帮助仓库员工提高效率

为此，小药药的全体员工忙了整整一个春节假期，而且还在继续忙碌。很多仓储人员从早忙到晚甚至直接睡在仓库；物流的员工每天冒着疫情风险穿梭大街小巷，要跑数十个地方进行配送；负责质量管理的员工，也是每天高负荷地投入战斗，一方面进库出库药、械、医疗用防护品种品规及数量激增，对于仓库到货品种的堆放要进行合规的督导，仓库现场管理工作量大增，另一方面在采购下单之前，需要快速、准确地审核所有供应商和品种的资料，确保采购入库品种合法性和质量的安全性。而负责采购的员工电话几乎是24小时不停地打，一边联系货源“抢”物资，一边还要沟通对接物流提货，有时候确定好的物资也会因各种因素影响而没法到货，为了保障前线的需求，必须紧急再联系其他供应商确保供应，对他们而言，完全打破了原本的按计划按规划的工作方式，进入了“战时”的拥抱变化的的战斗方式，很多人短短几天内，喉咙都嘶哑了。

舍利而取义 第一时间捐赠仓储中的抗疫物资

全国诸多省市都发生了不同程度的疫情蔓延，作为业务遍布全国的B2B医药互联网公司，小药药全国各地子公司都积极投入到了抗击疫情工作中。

1月28日，郑州小药药公司仓库员工梁丰超骑了一小时的单车——河南村村挖坑封路，无法行车——赶到公司清点货品，按照公司的指令，将仓库里所有的口罩总计2万多个都捐了。

这批口罩在第一时间保障了500余名湖北滞留郑州的旅客，而小药药除了留下员工必须的口罩之外，将所有的口罩都无偿提供给了郑州空港。

春节期间不眠不休的小药药仓储体系员工

这只是小药药全国各地分公司仓储的一个缩影，灾难当前，对于有些企业和人也许是巨大的“商机”，但小药药不仅没有借机赚钱，反而不惜赔钱亏本，大批的医疗物资就这样无偿捐献给各地疾控使用。

“医护人员是最可爱的人，我们所有的辛劳都微不足道，只希望他们平安归来。

“一线治疗靠医生，后方预防靠社区。同时，我们也在想尽办法，找到质量可靠的医疗用品，并用互联网+现代物流，最有效，最直接的方式供应社区药店，配送到老百姓手中，让老百姓放心安心，这是我们责任和初心。

“作为一家服务全国数十万家药店及诊所的独角兽互联网医药企业，一直致力于完善中国基层医疗保障体系，让社区百姓享有更公平、更好的医疗资源和服务，面对疫情尤其是社区疫情防控，我们义不容辞。 ‘凡不能毁灭我们的，必使我们更强大’，我们坚信在党和政府的领导下，倾举国之力，上下同心，一定能战胜疫情！”小药药创始人李萌说。