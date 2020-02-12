教育部：关注贫困地区学生学习 给农村留守儿童更多关怀

人民网北京2月12日电（董童）“停课不停学应该是一种广义的学习，学习方式应多种多样，不仅是网上学习。”今日，国务院联防联控机制就教育系统疫情防控工作举行新闻发布会。教育部基础教育司司长吕玉刚表示，要特别关心农村边远贫困地区学生学习，特别是农村留守儿童，要给予更多关心和支持。

吕玉刚指出，针对居家学习特点，要采取多种方式予以支持和服务。为了帮助偏远贫困地区学生拓宽学习渠道，提供学习资源支持与服务，从2月17日开始，中国教育电视台第四频道将通过直播卫星平台向全国用户提供有关课程学习资源，覆盖偏远贫困农村地区，特别是网络信号比较弱和有线电视没有通达的地区，解决这些地区学生的学习问题。

“教育电视台播出时间是有限的，这些学习资源以小学课程资源为主，同时兼顾了初中和高中学生学习。”吕玉刚表示。