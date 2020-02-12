平安好医生2019年营收50.65亿元 在线医疗收入同比增长109%

2月11日，全球领先的医疗健康生态平台平安健康医疗科技有限公司（股票简称“平安好医生”，1833.HK）公布2019年年度业绩报告。报告显示，平安好医生2019年各业务板块收入均保持良好的增长态势，实现总收入50.65亿元，同比增长52%；其中，核心业务在线医疗持续高速增长，贡献收入达8.58亿元，同比增长109%，表现突出；2015年至2019年，平安好医生年收入复合增长率高达106%。

多地政府联手平安好医生共克时艰 在线医疗需求激增

新型冠状病毒肺炎爆发后，面对疫情，平安好医生迅速响应，全方位支持。24小时内成立新冠肺炎抗疫专项小组，开通抗疫在线问诊专区，建立线上咨询预防机制。向武汉及各地医疗机构合计捐赠45万只口罩，并启动千万口罩派发计划；保证线上商城相关药品、保健品等产品供应充足；与此同时，组织名医、专家直播解读疫情防护要点，并与北京医师协会合作开展医疗科普教育。

疫情期间，平安好医生平台累计访问人次达11.1亿，APP新注册用户量增长10倍，APP新增用户日均问诊量是平时的9倍，相关视频累计播放量超9800万。

收入强劲增长，净亏损持续收窄

随着经营管理效率不断提升，业务运营能力不断增强，截至2019年底，平安好医生总注册用户数达到3.15亿人，较2018年末增加5000万人。期末月活跃用户数（MAU）和期末月付费用户数（MPU）分别达6690万和296.9万，分别同比增长22.3%和26.0%。随着商业模式变现能力的增强，报告期内年度平均付费用户转化率达到4%，较去年同期的3.6%提升0.4个百分点，日均咨询量为72.9万，同比增长36.3%。

报告期内，平安好医生总收入人民币50.65亿元，同比增长52%，各业务板块收入均保持良好的增长态势，其中，核心业务在线医疗收入持续高速增长，贡献收入达人民币8.58亿元，同比增长109%。净亏损持续收窄，同比减亏18%。

在开拓业务的同时，平安好医生帮扶乡村，践行社会责任，响应政府“精准扶贫、健康扶贫”的号召。与中国地方政府密切合作，推进“村医”工程。报告期内，平安好医生为广西、江西、内蒙、西藏、云南等地的乡村医生提供村医专属应用软件、检验器械、AI人工智能辅助问诊和多场景远程培训等高科技产品及服务。截至2019年12月31日，累计升级村卫900所，培训村医11000名，义诊覆盖63000人。