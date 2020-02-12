疫情虽凶，孩子生病也别硬抗

编者按

这个春节，对所有的孩子、家长和孕产妇而言尤为特殊。因为新冠肺炎疫情，原本7天的假期变成9天、14天……而寒假何时结束，目前还没有明确说法。同时，因为儿童孕产妇正是新冠肺炎的易感人群，做好防护、抵御病毒更是重中之重。

冬季原本就是孩子呼吸系统疾病的高发季，非常时期，孩子一旦发烧生病了要不要去医院？哪些发烧必须就诊？哪些发烧可以在家先抗一抗？新冠肺炎疫情期间，孕产妇和新生儿该如何做好防护和居家护理？这一特殊时期是否还适合怀孕？专家提醒，少出门和增强身体抵抗力是目前预防新冠肺炎最行之有效的措施。现在我们可以做到的，就是做好家庭防护，管理好饮食营养，适当运动，提高身体免疫力，护佑好家人健康。专家也建议，家里每天要定期通风2-3次；家庭用餐时不要跟孩子共用餐具，给孩子喂食时不要用嘴吹食物，餐具一定要定期消毒；回家时应把外面穿的衣物换掉，和孩子玩耍和抱孩子之前一定要洗手。而当下新婚夫妻最该保持愉快心情，锻炼好身体，做好充足的孕前准备，待疫情过去、春暖花开时节，再去孕育新的生命更合时宜。

非常时期，孩子发烧还能去医院吗？

■ 北京新世纪妇儿医院儿科主任 陈英

连日来，关于新冠肺炎疫情的动态大家都十分关注，陆续有儿童病例的出现更是牵动了所有家长的心。观察周围朋友和家长，大家普遍情绪紧张。其实，情绪过于紧张对健康是不利的，紧张状态下人更容易生病。

冬季本来就是孩子呼吸系统疾病的高发季，也总会有一些孩子发烧、生病，此时家长就显得特别为难：带孩子看病怕被传染新冠肺炎，不去医院又怕耽误了孩子病情。那么，儿童哪些发烧必须就诊？哪些发烧可以在家先抗一抗？

哪些发烧可在家先抗一抗？

1.刚发烧。孩子生病常是以发烧为首发症状的。孩子突然高烧不要懵，不管什么原因先服用退烧药（体温大于38.5°C时），先把体温退下来，然后观察孩子的精神状态。如体温降到基本正常后患儿精神尚好，就可先在家观察。

2.发烧1-2天体温下降但出现咳嗽。普通感冒的病程大致是这样的：最初常常只有发热，体温降下来一些后咳嗽会逐渐增多，咳嗽3-4天后才会逐渐减轻，整个病程5-7天症状逐渐消失。如果孩子基本上是这样的疾病过程，可以暂在家观察。

这个过程中一定让孩子多喝水、清淡饮食、好好休息。同时可以给孩子吃对症药物，比如退热药、止咳药、化痰药以及一些中药。这些都是OTC类药物，可直接在药店购买。

咳嗽初期常是比较频繁的干咳，这时可以给孩子服用止咳剂。西药的止咳糖浆基本都是中枢性镇咳作用，如果咳嗽不剧烈可不服用；如咳嗽严重，影响孩子日常活动或夜间休息可让孩子服用。2岁以下孩子需在医生指导下使用。

咳嗽三四天后痰往往会增多，此时不建议继续服用镇咳药，可给孩子服用化痰药。这类药物主要起稀释、碎化痰液作用，使粘稠的痰液易于咳出。

如孩子发热、咳嗽、便干或便秘，可考虑服用清热类中药。这类药物一般可清热利便，对退热、止咳、排便有一定辅助作用。

3.低热伴有咳嗽流涕。小朋友感冒，如上所述经常是高烧起病，但也有孩子没有高烧，只有低烧比如体温37℃-38℃伴有咳嗽流涕，这种情况大都说明呼吸道感染症状不是特别重，病原的致热能力相对弱一些，一般可以在家抗一抗，可按上述治疗方法在家治疗。

但如果持续低热两周或三周，往往意味着一些特殊疾病，还是要去医院就诊的。

哪些发烧必须及时去医院？

虽说现在非常时期能不上医院就不上医院，但以下情况还是必须及时带孩子就诊的。

1.精神不好。孩子发烧时都会比较烦躁、哭闹、精神不好，观察孩子的精神状态要观察退烧后的。一般体温38.5°C可服用退烧药退烧，体温降到基本正常如37°C左右时如患儿精神好就可在家观察；如体温退到基本正常而孩子一直昏睡或一直烦躁哭闹，要及时就诊，尤其是小婴儿。

2.发热超过3天。非常时期，估计一般发热患儿都会抗一抗，但持续发热也不要一味抗。如果孩子发热超过3天，还是建议家长尽快带孩子就诊，此时需要医生给孩子做检查并做一些化验来辅助诊断。

3.发热伴皮疹。如果孩子发热时间比较长如4-5天，在发热的同时身上有疹子，这是需要及时就诊的。儿科发疹性疾病很多，出疹子的同时又发热尤其需要重视，需要儿科医生来甄别。

4.发热不退咳嗽逐渐加重。如果发热超过3天，体温不下降反而逐渐上升，同时伴有咳嗽并逐渐加重，建议尽快就诊，需要医生检查是否有气管炎或肺炎。

5.第一次就诊后又持续发热超过3天。这种情况也是需要再次就诊的。

6.小于6个月婴儿发热。新生儿、小婴儿一般很少发烧，如果发烧往往意味病情比较重，虽然医院环境复杂，但是带发热的新生儿、小婴儿就诊还是必要的。

7.与新型冠状病毒感染相关的发热及其他症状者要积极就诊。

有的家长担心，如果带发热的孩子看病，是不是会被扣在医院隔离。这种担心是没有必要的。如果孩子没有武汉或湖北疫区接触史，没有相关病人或可疑病人接触史，在医院发热门诊经明确诊断后，就可在医院治疗或回家治疗。

8.以下一些疾病也是必须就诊的。如患儿有喘憋、呼吸快或咳嗽呈犬吠样需要就诊；如发生哮喘发作，自行吸药后不能缓解需要就诊；呕吐腹泻的孩子如伴有精神萎靡、烦躁、发热、尿量明显减少应就诊；小婴儿出现吃奶量明显减少、呛奶吐奶严重、精神萎靡都需要就诊，孩子太小病情变化快，不可延误。

总之，如果你觉得孩子病情严重，或发现孩子情况与平时有明显差别，都建议及时就诊。

病毒流行季，并非怀孕好时机

■ 中国妇女报·中国妇女网记者 周丽婷

春节本是团圆喜庆的日子，可一场新冠肺炎疫情打乱了人们正常的生活节奏。在今年这个居家避疫、闲来无事的超长假期，对于那些正在备孕的夫妻，是不是造人的好时机呢？中国妇女报·中国妇女网记者就此采访了河北省中医院妇科主任边文会教授，她非常肯定地回答：“不是！”

边文会说，现在大家优生优育的意识很强，俗话说“不能让孩子输在起跑线上”，啥是起跑线？“精卵结合的前三个月就是未来孩子的起跑线。”边文会解释，受精卵从一个细胞演变成一个人的过程中，父母的精卵质量、怀孕后母亲的身体状况、精神状态、生活环境等等，都将影响到未来孩子的身体健康。因此，选择一个合适的受孕时机十分重要。

新冠肺炎疫情会带来哪些不利于怀孕的因素？边文会指出，首先在精神层面，此次疫情对于任何人来讲都是一件大事，不少人处于害怕、紧张甚至茫然的状态；人们宅在家里，大多数人的作息是紊乱的，张弛无度，生活不规律导致的身体状况下降在所难免。

在饮食方面，边文会指出，长假宅在家里，差不多家家都是大鱼大肉，吃吃睡睡。过食肥甘厚腻对脾胃功能不利，脾胃功能不好，身体又怎么能好？另一方面，冬季新鲜蔬菜原本就相对不足，加之非常时期出门买菜不方便，更导致蔬菜缺乏，饮食不全面，难免营养失衡。

关于环境因素，春节期间多地空气质量不好、雾霾重，气象部门发布消息称今年春节空气污染尤其严重，“严重的空气污染绝不是怀孕的最好时机。” 边文会说

边文会还强调，更为重要的是，现在怀孕后不利于及早到医院检查。“疫情当前，一旦怀孕，就要去医院定期孕检，而这时医院往往是最危险的地方。如果不能按时按量做孕检，会导致意外事件增多。而孕妇一旦不幸感染新冠肺炎，后果更是不堪设想。”

边文会特别提醒，当下，希望新婚夫妇保持愉快心情，锻炼好身体，做好充足的孕前准备，待疫情过去，春暖花开时节，再去孕育新的生命更合时宜。

不跟孩子共餐具 洗手后再抱孩子

■ 明文

新冠肺炎疫情汹汹，儿童在家该如何做好防护呢？北京儿童医院急诊科主任王荃提醒家长，家庭用餐时，不要跟孩子共用餐具，给孩子喂食时不要用嘴吹食物，餐具一定要定期消毒。

王荃强调，尽量减少孩子出门，尤其是公共场所和密闭的空间。外出时尽量不乘坐公共交通工具，和其他人保持一定的距离，至少在1米以上。和孩子玩耍之前一定要洗手。回家时应该把外面穿的衣物换掉，洗手以后再抱孩子。

“还有一个小地方要提醒家长，大家常常会忽略自己的手机和钥匙，而且经常会把自己的手机和钥匙给孩子玩，别忘了您的手机和钥匙每天都应该进行清洁消毒，可以用含酒精的消毒剂或用酒精棉片擦拭一下这些物品。”王荃指出，“家里也要做到定期通风，我们要求家里一般每天要定期通风2-3次，每次大概20-30分钟，但是通风时一定把孩子移出通风的房间，别让孩子着凉了。如果家长有呼吸道感染或一些别的症状等，一定别忘了戴口罩，要做好适当的居家隔离。”

疫情之下，如何守护新生儿

■ 中国妇女报·中国妇女网见习记者 陈姝

2月5日，华中科技大学同济医学院附属同济医院公布了一名感染新冠肺炎的孕妇剖宫产下的新生儿，也被发现感染了新型冠状病毒。疫情当前，孕妇和新生儿健康备受关注，中国妇女报·中国妇女网记者采访了解放军总医院第七医学中心附属八一儿童医院主治医师池靖涵，就非常时期新生儿居家护理和看病、住院时应如何防护等相关问题进行了具体指导。

池靖涵说，新冠肺炎疫情流行期间，新生儿居家护理主要应注意以下五个方面：

1.家庭注意在保暖基础上进行通风，保证适宜的温度、湿度，给新生儿穿衣应该适当。

2.一般产妇应进行母乳喂养，有助于新生儿提高免疫力。

3.新生儿所有物品不应与其他人共用。

4.注意日常消毒，推荐使用75%的乙醇（医用酒精）和含氯的消毒水擦拭地面、家具、不耐热的玩具表面等，耐热的奶瓶、奶嘴应进行高温消毒，如煮沸30分钟以上。

5.家庭人员外出回家后，应洗手、洗脸、换衣服之后再接触新生儿。另外，近期有武汉或有本地病例持续传播地区接触史的成员，应避免接触新生儿及新生儿的看护者。

如果新妈妈患有新冠肺炎，该如何保护新生儿？池靖涵说，如患儿有新型冠状病毒感染患者接触史，且临床有咳嗽、发热表现，胸片提示有肺部浸润影像学改变，则为疑似病例；应进行流感、呼吸道相关病原、血培养等检验进行相关疾病排查，并进行新型冠状病毒感染PCR检测确诊。如果新妈妈为新型冠状病毒感染PCR检测阳性病人，所生新生儿需进入新生儿隔离观察病区进行隔离、护理，并进行新型冠状病毒感染PCR检测确诊。

一旦婴儿生病，来医院就诊、住院该如何防控呢？池靖涵说，所有门诊的新生儿需经医院统一分诊，如有发热，进入发热门诊通道就诊。而且，在新冠肺炎流行期间，医院暂停新生儿病房探视，新生儿科患儿家属需经医院统一监测排查方能进入。