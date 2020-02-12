写给孩子的病毒科普绘本

图来自于《这个春节不溜达》

图来自于《给孩子的疫情图鉴：地球是一颗病毒星球呀》

图来自于《写给孩子的新型冠状病毒科普绘本》

“你可能会觉得，今年的春节和往年不太一样。也许爸爸会说：‘不要出去玩了！’也许妈妈取消了你期待已久的假期旅行。为什么爸妈要求你少出门？因为在外面，有很多人正在生病。”……1月24日除夕晚上，一篇名为《我写给孩子们的“冠状病毒”绘本，用它解释正在发生的一切》的文章在朋友圈刷屏了。简洁清晰的图片、亲切的语言表达，令文章在短短几天时间迅速发酵，达到1500多万的阅读量。

新冠肺炎疫情突发，许多家庭计划随之改变。孩子心思细腻又敏感，必然感受到了气氛的凝重，却又懵懵懂懂，不一定真的明白发生了什么。此时，相关绘本既是生动易懂的科普，也是暖心的心灵慰藉。

让孩子不惧怕、有参与地了解正在面对的挑战

春节前夕，安潇照常在自己的微信公众号上推文，这是她分享儿童教育理念和方法的园地。细心的她发现，许多父母在留言中都表达了对新冠肺炎疫情的焦虑和挣扎。“他们一边担心自己和家人受传染，做着全家的防护工作；一边又在人际关系中纠结：家里的孩子可能并不明白事情真相，被限制了出行，却并不配合，让本来就凝重的家庭气氛又加一层困难。”

虽然远在伦敦，身为母亲的安潇一样感同身受，自己的女儿在学校里也听闻了中国正在抗击病毒的新闻，非常好奇。“我觉得应该给读者的孩子梳理这件大事的因果关系，孩子有权利了解大人正在面对的挑战，也有能力理解大人的各种决策。”

给孩子讲科普，最好的方法就是通过绘本。于是，撰文、配图、制作分享文件、推文，安潇一气呵成，仅用了不到一天时间。《我写给孩子们的“冠状病毒”绘本，用它解释正在发生的一切》就这样诞生了。虽然制作有些仓促，文章一夜之间就传遍了网络。仅记者的朋友圈，就有30多位朋友读过。热心网友还根据绘本制作出了科普音视频节目。

网络传播的力量让安潇太震惊了。“很多读者告诉我，孩子看完以后真的懂了，开始主动配合大人，他们很感激。”安潇认为，也许是因为这篇科普小短文给了许多父母一个向孩子解释处境、安抚情绪的新思路。家长忽然意识到，让孩子了解、参与公众事件，也是对孩子极有价值的学习、思考和成长的机会。“很高兴可以帮助到小朋友，让他们不惧怕、有参与地了解到正在面对的挑战。”安潇说。

很快，广东教育出版社与安潇取得联系，提议迅速将绘本出版成纸质书，以便在这个特殊时期帮助到更多家庭。从修订绘本的科学用语、到强化故事的教育意义；从重新定制精美插图、到联系专家学者一同审阅……2月5日，距离安潇推文10天时间，《写给孩子的新型冠状病毒科普绘本》书本诞生了。出于公益目的，此书的出版安潇不取分文。据悉，此书将通过安潇的微信公众号免费赠予5000个家庭，广东教育出版社还会赠予一批线下幼儿园。

用想象力和乐观心态面对“宅时光”

喜欢溜达的小鸡们，在不能溜达的日子里，要怎么度过呢？不如来运动运动，跳高、跳远、花样跳！还可以学不同发声的叫，“叽叽”“咯咯”“喔喔”，可不是想得那么简单！有时，小鸡们也会很安静，拿米粒当跳棋玩，把麦秆做成麦哨，或者用小石子儿来拼图……

面对疫情，绘本《溜达鸡》的作者戴芸和李卓颖再次联手创作了番外篇《这个春节不溜达》。在信谊图画书公众号甫一推出，这篇轻松活泼的小故事就受到了孩子和家长的喜爱。据不完全统计，信谊公众号及转载文章的总阅读量超过100万，有2300次分享和转发。

绘本《溜达鸡》原书就是希望传达一种放松、自在的情绪，几只小鸡的形象设计轻松可爱。番外沿袭了绘本的形象设计，也沿袭了简单、活泼、温暖的语言风格。李卓颖表示，这样的基调可以帮助孩子和家长缓解紧张的心态。

故事并没有过多地对冠状病毒本身加以解释，而是主要集中在小鸡们如何应对现实生活上。“希望孩子们看到小鸡们如何在困局中开动脑筋、就地取材、自娱自乐，能够得到启发，也用想象力和乐观的心态来面对这段宅在家中的日子。”戴芸说。

虽然是一个番外，戴芸还是按照儿童绘本的叙事要求来构思和组织情节。“我努力避免就事论事。希望这个作品哪怕被放到另一个情境中，仍然有它独立的艺术价值，是一个真正意义上的小型儿童绘本。”当戴芸把自己的想法与李卓颖分享时，对方毫不犹豫，当晚就开始绘图。“这个故事具有很强的时效性，早一分钟，就多一分价值。”李卓颖说。通宵达旦两天，《这个春节不溜达》在大年初三与读者见面了。

“有一个读者留言让我特别感动，这位读者说：‘这让我想起了一部叫《美丽人生》的电影。世间最难的是在孩子面前把不好的事以孩子能接受的方式呈现，只留给孩子好的感受，让这件事在孩子们的记忆中只是童话故事而已。’”戴芸说，她在写这个故事的时候，心里想的就是《美丽人生》这部电影。有读者可以体会到，说明我们的心意大家明白了。

“疫情发生后，大家都在积极地用自己的资源来共同面对，一起解决问题。”李卓颖说，“相信大家一起努力，真的可以像‘溜达鸡’里的小鸡们一样，迎来温暖的春天。”

希望引发孩子进一步的思考

地球是一颗病毒星球呀！乍一看这个标题，有点吓人，事实上这是有科学依据支撑的。在《给孩子的疫情图鉴：地球是一颗病毒星球呀》绘本里，作者“脑花”写道：病毒是一种微小的非细胞生物，在世界上还没有人类的时候，病毒就早已经存在了。

从病毒星球说起，绘本渐次递进，讲到一个闯入者——新型冠状病毒来袭，它持续地攻击着人类，人类正面临一场严峻的战斗。医生、科学家、建筑工人，包括病人自己的免疫系统，都在全力以赴，勇敢地与病毒作战。那么，小朋友们要做些什么呢？宅在家、勤洗手、戴口罩……末章，绘本告诫孩子们要记得保持谦卑，面对自然要保持敬畏。

绘本拟人化的文风亲切活泼，画风清新暖萌，有趣又有料，非常吸引人。作者还免费分享了这本绘本的打印稿。“脑花”说，绘本创作的初衷是想给疫情下的孩子做点什么，更希望父母看了文末“给大人的话”后，能通过当下的疫情引发孩子一些思考。

记者发现，在“给大人的话”中，作者列出好几个颇有启发性的问题，供家长与孩子共同思考和探讨，比如未来城市该如何规划？人与自然该如何共处？理想的动物园设计应该是怎样的？等等。“当孩子们皱起小小的额头开始思考的时候，一个更理性平和的世界，也许就会在他们这代人长大成人之后慢慢展开。”“脑花”说。

“脑花”告诉记者，也有一些读者质疑绘本中的观点，她都有在留言下简单回复和解释。“这样的留言，让我想要以后再画一些关于病毒的绘本续集，更详细地说说病毒。”