维生素C能帮助抗病毒吗？

抗疫期间，网络上总少不了“吃什么可以抗病毒”的讨论，尤其是维生素C。关于其是否能够提高人体免疫力，对抗病毒感染有效果，很多人争论不休。下面，就针对常见的10个相关问题，从食品营养专业的角度出发，帮助大家理解这些莫衷一是的说法。

问题1：某医生说治疗中使用维生素C对患者病情恢复有帮助，这有可能吗？

答：有可能。如果一个人长期维生素C供应不足（比如经常吃盒饭、外卖、方便食品这种情况），或因为生理原因增加了维生素C的消耗量（比如感染、烧伤、应激等情况），那么，适当补充维生素制剂是合理的。

新冠肺炎患者处于病毒感染状态，精神心理上也处在高度应激，对维生素C的生理需求量必然会加大。住院时患者处于食欲不振状态，未必能够保证膳食中得到足够的维生素C。所以，治疗过程中适度补充，对于疾病康复是有益无害的。

顺便说一下，我国是维生素C生产大国，供应丰富，价格低廉，无需担心使用这种药物增加患者的经济负担。

问题2：新冠肺炎患者增加维生素C供应有益，是否能证明服用维生素C帮助预防病毒性肺炎？

答：病毒感染者补充维生素C有益，不等于在果蔬充足摄入的情况下，再服用大剂量维生素C，能有效预防这种疾病。目前还没有这样的研究证据。

预防和治疗本来就不是一回事，患病者和健康人的生理状态不一样，对维生素C的需求量也不一样。所以，未感染病毒的人，没必要为了防病而吃大剂量维生素C，只要保证日常膳食供应充足就行了。

要知道，治疗用的维生素C服用量，通常是几百毫克到几千毫克；而日常膳食的推荐量只有100毫克而已，即便是孕产妇，推荐量也不到200毫克。

问题3：吃药片保健品，能替代吃蔬菜水果补充维生素C吗？

答：对没有患病的人来说，最好的维生素C来源自然是天然果蔬。吃天然果蔬没有维生素C过量的可能性。相反，很多人日常膳食的果蔬供应不足，或烹调不合理，摄入数量达不到推荐量的情况是很常见的。

维生素C药片只有这一种营养成分，而果蔬中除了维生素C还有其他多种营养保健成分。所以，维生素C片只能预防缺乏，却不能完全替代果蔬摄入的健康益处。在不妨碍消化吸收，不妨碍其他食物摄入的前提下，充足摄入蔬果是最好的选择。

问题4：现在维生素产品这么多，应当买国产的，还是进口的呢？价钱和维生素C的质量有关系吗？

答：其实无所谓是否国产，也无所谓是什么价钱。关键看剂量，以及是否符合你的需求。

实际上，全世界90%以上的维生素C都是中国生产的。很多国家进口中国的维生素C原料，然后加些辅助原料，做成不同口味、不同配方、不同片剂类型的产品。

由于中国的维生素C生产工艺水平高，产品成本低，1公斤维生素C还不到100元（市场价有波动），那么100毫克才不到1分钱。按这个大量采购的成本，您就可以算算，如果不算营销广告投入，那些高价维生素C产品的利润能有多高。

当然，不同产品的消费属性还是有差异的。普通小药片只有维生素C和少量淀粉/糊精等（便于成型压片），咀嚼片需要加有咀嚼性的配料，并添加甜味剂、柠檬酸、香精等。加橙子香精就有橙子味，加草莓香精就有草莓味，能给食用者带来愉悦感。这样的产品同时就具备了糖果的消费价值。如果做成泡腾片，加了速溶起泡的成分，加了糖、酸和香精，就同时具备了甜饮料的消费价值。不过，这些和维生素C本身的价值就没什么关系了。

问题5：药店工作人员说，那种几块钱一瓶的维生素C产品是化学合成的，对身体有害，一百多块钱一瓶的是纯天然的，真的吗？

答：目前市场上的维生素C，几乎都是用淀粉类原料经过微生物发酵制取的。有兴趣的朋友可以上网查一下，都有详细的工艺流程。从淀粉到葡萄糖，从葡萄糖到维生素C的前体，2-酮基-L-古洛糖酸，然后再转化成维生素C，再经过调整酸碱度和精制，即可得到成品。

在遵医嘱适量服用的情况下，发酵生产的合格维生素C不存在有毒成分残留的问题，并不比昂贵的产品更不安全。至于过量服用，哪怕是食盐和大米饭，吃多了也会有害，与是否“天然”没关系。

实际上，几乎没有人用天然果蔬来提取维生素C。这是因为维生素C在天然食物中含量太低（1公斤果蔬中只有10毫克到1000毫克的维生素C），同时果蔬原料又难以储存容易腐烂，提取分离成本过高，过程中得到的低浓度维生素C又极易氧化分解。所以，所谓的天然提取的维生素C，基本上是不存在的。

当然，含维生素C的纯天然产品也不是没有。那就是各种富含维生素C的果蔬冻干粉。它们既含有维生素C，又含有其他多种营养和保健成分，非常有利于健康，很多优势是维生素C本身所替代不了的。只不过，这些产品中的维生素C没有分离提取，它们的健康优势，是果蔬中其他成分协同作用的效果，和维生素C本身是否纯天然无关。

市面上那些价格偏高的维生素C产品，大部分也不是纯的果蔬冻干粉。它们的主料还是发酵生产出来的维生素C，加上少量的果蔬冻干粉，再加些颜色、风味、口感方面的配料做成的。不过，那些配料大部分都没有营养价值。

问题6：维生素C药片应当什么时候吃呢？可以和饭菜一起吃吗？可以和补铁、补钙的产品一起吃吗？

答：维生素C是水溶性的，非常容易被身体吸收利用，什么时候吃都可以。

如果和饭菜一起吃，它还有帮助非血红素铁吸收的作用（就是植物性食品中的铁），所以医生往往给贫血患者开维生素C。因为它的酸性，也有利于碳酸钙类钙片的利用。配点甜味水果一起吃，和酸奶一起吃，也是没问题的。

问题7：我贫血，医生让我吃补铁胶囊的同时，每天吃600毫克维生素C和600毫克叶酸，是不是太多了？

答：您这种情况要遵医嘱。

只是暂时服药治疗，治疗剂量都会高于日常膳食量。贫血者每天600毫克维生素C和叶酸完全不用担心。和没有需要增加维生素供应的疾病、没有医嘱、没有营养师建议的大量服用不是一码事。

问题8：老年人怕冷，吃蔬菜不敢吃生的，吃水果还怕凉，能把水果加热一下吃么？

答：哪怕把水果放在暖气上温一下，或热水、微波炉轻度加热一下再吃，也比不吃好。

其中的膳食纤维、钾、镁等成分都能完全保存，类黄酮等物质也能保留大部分。不过，毕竟加热之后可能损失一些维生素C，在吃水果之外可以再加一片维生素C小药片，弥补损失。

问题9：我们都知道维生素C很容易氧化，又很怕热，那么，日常烹饪比如蒸、煮、炒，是不是很容易就破坏掉？是不是吃水果比吃蔬菜补充维生素C的效果好？

答：吃水果一般不需要加热，维生素C没有损失，这是对的。不过，日常吃的大部分水果维生素C含量偏低，如苹果、梨、桃、葡萄、香蕉等，维生素C含量不超过10毫克/100克，甚至更低，无法保障一天中的维生素C供应达标。

柑橘类（柚子、橙子、柑子、橘子、金桔、柠檬等）、莓类和浆果（草莓、蓝莓、蔓越莓、桑葚等）多一些，含量最高的是鲜枣、猕猴桃。

不过，对国人而言，大部分维生素C还是来源于蔬菜。蔬菜烹调之后会降低维生素C含量，但如果加热时间不长，实际上还能保留一半甚至更多。

例如，白菜的维生素C含量和橘子相当。但是，对北方人而言，一年中吃的白菜要比橘子多得多。小白菜、油菜（包括油菜薹、菜心、鸡毛菜等）的维生素C含量比大白菜还要高。

在各种烹调方法中，蒸、水油焖和短时间炒，能够让维生素C的保存率最高。如果是焯和烫的做法，维生素C会因为水溶损失较大，但也能保存一半。相比来说，炖煮的方法既有长时间加热、氧化，又有溶水损失，维生素C保存率最低。不过即便如此，保存率也不是零。而且添加醋、番茄酱、柠檬汁等酸性调料可提高保存率。

问题10：维生素C是水溶性的，也很容易溶在汤里，是不是必须把菜汤喝了才不浪费呢？

答：没错。维生素C的水溶性非常强。所以，日常焯烫蔬菜会造成较大的维生素C损失，甚至可以高达50%。如果做汤的话，会有一半以上溶入汤里。煮菜和炒菜的时候，少量菜汤里也会溶出一部分，具体损失的多少主要和烹调时间、加盐数量、菜本身的质地紧密性等因素有关。

如果菜汤很清淡，的确可以直接喝掉。但如果汤里有很多油盐，那么还是别喝为好。实在可惜汤里溶出的那点，还不如额外补充一片100毫克的维生素C片。

希望以上10个问题回答，能帮您澄清一些困惑。事实上，科学研究并没有穷尽所有的未知，人类对病毒相关饮食治疗的了解也还非常有限。所以，现在无需过度纠结，改进饮食、运动和生活习惯，把自己的健康状态维持在高水平上，就是对抗大多数疾病的最佳措施！

文/范志红（中国营养学会理事）