中央指导组约谈武汉市相关人员

新华社武汉2月11日电 （记者王贤）“应收尽收是防控新冠肺炎疫情的关键，要把好事办好，怎么能把好事办坏？这些负责转运危重和重症病人的党员干部为什么不跟车？现在的武汉就是战时状态，这些人的行为十分恶劣。”

10日晚，在中央赴湖北指导组约谈会上，国务院副秘书长、国务院办公厅督查室主任高雨的诘问一针见血，也透出事态的严重性。办公桌对面，接受约谈的武汉市武昌区区长余松边听边记、脸色通红。

这是一场针对武汉疫情防控工作中暴露出的突出问题开展的紧急约谈。9日，武汉市对确诊还未住院的新冠肺炎重症患者进行集中收治。有关中央媒体记者跟踪采访发现，当晚在将患者转运至武汉同济医院中法新城院区的过程中，武昌区由于工作滞后、衔接无序、组织混乱，不仅转运车辆条件差，街道和社区工作人员也没有跟车服务，导致重症病人长时间等待继而情绪失控，做法十分恶劣。

“对这一事件，中央指导组的意见是：区政府和街道要向这些患者挨个赔礼道歉，对相关责任人根据党纪政纪严肃问责。另外，作为区长、作为指挥长，在这件事上你应该负什么责任，要向上级写一份深刻检查。”高雨说。

“得知9日晚的事件，我非常痛心，我们有责任，一定深刻检讨。”余松说。

随后，中央指导组又先后约谈了武汉市副市长陈邂馨、武汉市洪山区区长林文书。

“对9日晚武昌区发生的事件，武汉市要督促武昌区认真整改，市里要以此为戒，也要深刻反思；并举一反三，把老百姓反映的问题逐一梳理、落到实处，并对有关人员严肃问责。”中央指导组同志说。

“这个事我们有责任，我们马上落实中央指导组要求，做好善后。”陈邂馨回答。

“我们收集了近期有关应收尽收的问题线索，洪山区有200余条；你们是不是工作不够细，还没做到位？”中央指导组同志约谈林文书时说。

“这段时间我们克服了许多困难，也做了不少工作，但也有做得不到位的地方，回去后我们马上对照问题一一整改，补齐短板。”林文书回答。

约谈进行了一个多小时。“回去我们要马上行动起来，对照这些问题狠抓落实、狠抓整改。”约谈对象表示。

中央指导组参与约谈的同志说，针对当前防疫工作暴露出来的突出问题，我们就是要及时进行约谈，及时敲响警钟。约谈也是给广大干部释放一个强烈信号：战“疫”当前，失职失责者，必将受到严肃问责。每一位党员干部都要紧张起来，迅速进入战时状态，真正把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位。

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 02 版）