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疫情期间，怎样贮存和加工食物最安全卫生？

2020年02月12日08:21 来源：北京青年报

　　目前，全国正处在新型冠状病毒肺炎疫情防控的关键时期，必须采取各种有效措施及时阻断病毒传播。科学合理饮食，尽量减少外出，避免集体性聚餐，戴口罩、勤洗手、多通风等行为尤其重要。疫情防控期间，如果大家能做到以下几点，将更有利于保证饮食安全与卫生。

　　食用安全五要点

　　一要食材新鲜干净。适量储备耐贮存的食材（如根茎类果蔬等），尽量不囤积易腐烂的食材（如绿叶蔬菜等）。避免接触活畜禽，远离野味。生食水果和蔬菜，要清洗干净后食用。不吃超过保质期的食品。

　　二要生熟食物分开。处理生食和熟食的用具（如砧板、刀，非一次性碗、盘、筷子等）一定要分开。

　　三要烹调过程清洁卫生。在家做饭之前、期间和之后，都要用流动的水洗净双手。厨房用具用后要及时清洗或消毒。

　　四要食物烧熟煮透。加工禽、肉、蛋、奶等食物时，要充分烧熟煮透。尽量少制作凉拌菜。

　　五要高危人群多注意。老、弱、病、孕产妇和免疫力低下者，都属于高危人群，更要注意饮食安全和膳食营养。

　　均衡营养三牢记

　　一要保证营养合理搭配。合理膳食可以改善人体免疫状况，增强对疾病的抵抗能力。日常饮食应食物多样、荤素搭配，谷豆混吃，蛋奶兼顾，果蔬充足，保证蛋白质、脂肪、碳水化合物、矿物质和维生素等营养的供给。

　　二要保证每天喝足量的水，以促进身体的新陈代谢。

　　三要保证吃动平衡。一日三餐，要有规律进食，切忌暴饮暴食。保持适量运动。

　　食品贮存三要点

　　一要贮存温度适宜。购买回家的预包装食品，要按照标签说明的贮存条件和温度进行存放，并在保质期内食用。食物原辅料要根据其不同特点和要求，选择在常温、通风、冷藏（0-5℃）或冷冻（-18℃）条件下存储。所有熟食和容易腐败变质的食物，应及时冷藏或冷冻，并尽快食用完。

　　二要生熟分开放置。生食和熟食应分别放入专用的密闭容器或包装袋中，在冰箱存放时避免生熟食互相接触。冷冻贮存的食物应尽量使用独立小包装，避免反复融化和冷冻导致变质。

　　三要剩菜剩饭彻底加热。尽量根据用餐人数，制备当餐食物，少剩或不剩饭菜。如有剩菜剩饭（包括一次吃不完的散装即食食品），应晾至室温后再放入密闭容器或包装袋冷藏储存，再次食用前要彻底加热。

　　在当前疫情防控的关键时刻，需要大家牢固树立科学防疫观念，不要轻信谣言，同时注意生活规律，保证睡眠和适量运动。

　　专家执笔人：

　　刘秀梅（中国食品科学技术学会名誉副理事长、国家食品安全风险评估中心技术顾问）

　　马冠生（北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任）

　　厉曙光（复旦大学公共卫生学院教授）

　　霍军生（中国疾病预防控制中心营养与食品安全研究所研究员）

　　陈芳（中国农业大学食品科学与营养工程学院教授）

(责编：许晓华、李轶群)


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