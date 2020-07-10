市场监管总局：严控食品安全风险 严惩违法违规行为

人民网北京7月10日电（记者 乔业琼） 今日，国务院联防联控机制就防范疫情输入风险、加强进口食品冷链监管有关信息举行新闻发布会。会上，市场监管总局食品经营司副司长党倩英表示，为保障人民群众的食品安全，市场监管部门认真落实党中央、国务院的部署，采取了一系列的监管措施，严防严管严控食品安全风险，严惩违法违规行为，切实防范系统性食品安全问题。

据党倩英介绍，今年以来，市场监管部门对“米袋子”、“菜篮子”等重点食品开展专项监督抽检，共抽检样品5.4万批次，检出不合格样品428批次，总体合格率为99.21%，不合格率为0.79%。对不合格产品及时进行了处置，有力保障了人民群众饮食安全。

党倩英介绍，新冠肺炎疫情发生以来，市场监管部门针对重点产品、重点场所、重点环节，进一步完善相关监管措施：

一是完善监管办法。市场监管总局出台了《食品生产经营日常监督检查办法》《食品生产经营风险分级管理办法》《餐饮服务食品安全操作规范》等制度规范。今年3月份，还专门发布了《关于加强冷藏冷冻食品质量安全管理的公告》，对提供冷藏冷冻食品贮存服务业务的机构提出了备案要求，明确食品生产经营者要对冷藏冷冻食品贮存和运输服务提供者进行审核、监督和过程管理。这些管理办法既有利于强化食品质量安全管理，也有利于防范新冠肺炎疫情。

二是督促落实主体责任。要求食品生产经营者严格执行进货查验、索证索票、人员健康管理制度，严格落实加工制作规范，以及餐饮具清洗消毒等要求，对违法违规行为进行严肃查处。

三是严格监管执法。市场监管总局要求各地对市场上无法提供检验检疫合格证明的畜禽肉类，无法提供产地证明、购货凭证的水产品，不符合食品安全标准的食用农产品，严格进行查处，提醒食品生产经营者做好个人卫生防护。