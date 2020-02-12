做好新冠肺炎疫情防控工作是当前最重要的工作。工欲善其事，必先利其器。科学就是我们打赢疫情防控阻击战的利器。战胜疫病离不开科学，既要加强科研攻关，又要坚持科学态度、树立科学精神、采用科学方法。

科学防控疫情，首先要把控制疫情放在第一位，尽力将疫情控制在最小范围，坚决遏制疫情蔓延势头。这次疫情发生后，习近平同志高度重视，强调要“制定周密方案，组织各方力量开展防控，采取切实有效措施，坚决遏制疫情蔓延势头”。我国防控传染病和新发突发公共卫生事件的历史经验都说明，坚决遏制疫情蔓延势头至关重要。打赢新冠肺炎疫情防控阻击战是一项系统工程，当前的重要任务是尽快控制疫情，遏制疫情蔓延势头。

及时发布疫情信息，保持信息公开透明，是科学防控疫情的重要内容。这是因为，只有政府有关部门和社会公众了解疾病流行的实际情况，才能及早采取相应的防控措施，将疫情控制在最小范围。如果疫情信息不公开不透明，就容易造成疫情大规模扩散。这次疫情发生后，习近平同志明确要求，“要及时发布疫情信息，深化国际合作。”1月25日召开的中共中央政治局常务委员会会议强调，“要及时准确、公开透明发布疫情，回应境内外关切。”历史与现实一再证明，疫情数据的及时公开和共享，有利于各方力量齐心协力做好疫情防控工作。为打赢疫情防控阻击战，对那些瞒报、谎报疫情者，应严肃追究责任。

科学防控疫情，要将科学精神贯穿疫情防控工作始终，坚持按科学规律办事。要加强科研攻关，科学论证病毒来源，尽快查明传染源和传播途径，密切跟踪病毒变异情况，及时研究防控策略和措施，注重科研攻关与临床、防控实践相结合。特别是加强有效药品和疫苗研发，因为疫苗对于传染病防控具有重要意义，如牛痘疫苗、脊髓灰质炎疫苗、乙型肝炎疫苗、麻疹疫苗等在消灭或控制相关传染病中起到了关键作用。但也要认识到，疫苗研发不是一蹴而就的事情，需要经过一段时间的科研攻关，在这方面一定要按科学规律办事，不能急于求成。不按科学要求生产出来的疫苗不但不能预防疾病，还可能会产生严重的不良后果。但是，没有疫苗并不意味着不能防治。一些传染病虽然早已分离出病毒，但疫苗至今尚未研制成功。事实上，通过严格管理传染源、切断传播途径、保护易感人群等措施，即使没有疫苗也可以控制疫情。对于这次新冠肺炎，虽然目前尚无疫苗，但在党中央坚强领导下，在医护人员、疾控人员和人民群众的积极参与下，群策群力、群防群治，我们一定会战胜它。为了将科学精神贯穿疫情防控工作始终，科研人员有必要积极为公众解疑释惑，在全社会弘扬科学精神，培养公众科学素养，让人们科学理性面对疫情。

（作者为中国工程院院士、北京大学基础医学院教授）

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 09 版）