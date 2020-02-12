发挥乡村医生作用 做好农村疫情防控

人民网北京2月11日电 （记者邱超奕）截至2月10日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例37626例，其中重症病例7333例，累计治愈出院病例3996例，累计死亡病例1016例，累计报告确诊病例42638例，现有疑似病例21675例。2月11日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍加强农村疫情防控有关情况。

国家卫健委基层卫生健康司司长聂春雷认为，农村现在防控的重点还是在防，对农村来说，由于基层医疗卫生机构能力相对薄弱，所以防是重中之重，“外防输入，内防扩散”是重点。要做好“防”的工作，关键还是要做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。

乡村医生是农民健康的“守门人”。目前，全国有144万名村卫生室工作人员，乡村医生服务基本覆盖所有农村地区。此次疫情防控中，乡村医生在排查人员、筛查患者等方面做了大量工作，尤其在边远地区，发挥了非常大的作用。

聂春雷介绍，为加强乡村医生医疗服务能力，中国继续医学教育网络平台专门开辟了两个专栏，一个是村医专栏，一个是基层防控专栏。截至2月10日，有56万乡村医生和基层人员在这个平台进行了学习。在疫情防控关键时期，每个村都要有一个上级卫生院的医生来包村服务，在没有村医的地方由乡镇卫生院的医生在上级专业机构的指导下，做好防控服务。农村地区防护用品还比较短缺，各地在物资调配时一定要考虑基层医务人员防护用品的供应问题，确保基层医务人员不要由于没有防护用品而感染。

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 06 版）