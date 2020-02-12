蔬菜直通车不再摆摊售卖  蔬果“打包”上门服务社区居民

近期不少社区开始进行封闭式管理，居民日常需要的柴米油盐该如何补足？北京青年报记者走访海淀区东升镇发现，街道、社区和商家齐心协力想办法，原本送菜上门的新发地百舸湾直通车不再摆摊售卖，而是采取蔬菜水果“打包”供应的方式方便居民。

昨日一大早，一辆蔬菜直通车开进海淀区东升镇黑泉路的芳清园社区，作为社区900户居民的“老朋友”，直通车上有米面粮油、酸奶牛奶鸡蛋、蔬菜水果、食盐等生活必需品。北青报记者注意到，与一般菜车摆摊售卖不同，为了减少人员近距离接触，这些蔬菜、水果、鸡蛋都是提前分装，打包成箱送进小区。

“我们是通过社区居民微信群提前预订品种数量，这样新发地百舸湾备货时有个预估的数量，第二天送到后，居民自取也可以临时现场购买，都是收到商品后再付款。”参与组织直通车团购活动的业主宋先生说。

北青报记者在现场看到，这里售卖的农产品都是平价供应：大米每袋5公斤35元，鸡蛋每盒30枚26元，金龙鱼大豆油每桶5升45元，60元一箱的蔬菜包括土豆、尖椒、黄洋葱、长茄、圆白菜、西兰花、金针菇、西红柿等11种，77元一箱的水果有柚子、橙子、苹果、皇冠梨、耙耙柑等5种。

“一箱蔬菜足够一家三口吃上两三天，我们一周会来两次，蔬菜、水果品种也是每三天就更换一次，居民有什么需求还可以随时提，我们尽量满足。”百舸湾公司负责人韦伟林说。

海淀区芳清园社区是北京因出现确诊病例首批进行封闭管理的社区之一。小区物业经理刘璐介绍，1月26日，小区内一居民发病并确诊感染新冠肺炎，随后确诊病例的密切接触者全部进行居家隔离。从1月29日开始，小区实施封闭管理，只开放西门和南门，车辆一进一出，人员往西门进出，并在门口增加了保安岗，对进出人员进行测温、登记；同时给居民制作了出入证，每户三个，以便居民有事能够正常出入。

刘璐介绍，小区周边超市并不多。1月29日，物业与蔬菜直通车企业新发地百舸湾农副产品物流公司联系，要求送菜进社区，“从1月30日开始送菜，每周来两次，今天已经是蔬菜直通车第五次进社区了。”

此前芳清园社区也是百舸湾蔬菜直通车的供应点之一，每周三、周日上午，车载蔬菜送进社区，由物业指定区域，摆摊卖菜。疫情防控之下，为了尽量减少居民聚集，百舸湾公司负责人韦伟林创新了“果蔬套盒保供应”，他们将蔬菜水果“打包”送进社区。这一做法目前已经推广到20多个社区，给市民送去了80吨果蔬。（记者 李佳）