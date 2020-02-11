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专家：一次戴多个口罩没必要 出入公共场所后须洗手

2020年02月11日18:13 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月11日电（记者孙博洋） 11日，国务院联防联控机制发布会在京举行，就加强农村疫情防控有关情况进行了介绍。会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友就网友关心的问题进行了专业解答。

有网友提问有人害怕疫情觉得一个口罩效果不好，出门一次戴多个口罩，对此吴尊友回应表示，这么做其实没有必要。他表示，对于普通老百姓来说，一般的一次性医用口罩一个就可以了，而且口罩也不是戴一次就马上扔掉，没有必要，可以重复使用。

有网友问同样是佩戴口罩，在地铁里和出租车内哪个风险更高，对此，吴尊友回应表示，没有必要区分哪个风险更高，只要有人员集中的地方都会有风险，所以一定要坚持戴口罩。同时，他提醒，因为在公共场所，手会接触到一些公共设施表面，回家要洗手。

有网友提问，在居民小区内，废弃的口罩应该如何处理，对此，吴尊友回应表示，对于普通老百姓，没有接触到病人的口罩，当做一般的生活垃圾处理就行了。如果是照顾家里的病人，口罩就按照医疗废弃物处理。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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