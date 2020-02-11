农业农村部：保障乡村物资供应 扎实做好返城农民工防疫工作

人民网北京2月11日电（记者孙博洋） 11日，国务院联防联控机制发布会在京举行，就加强农村疫情防控有关情况进行了介绍。会上，农业农村部农村合作经济指导司副司长毛德智针对农村疫情防控目前最主要的重点和难点和开展农村疫情防控具体举措进行了回应。

毛德智表示，农村地区疫情防控面临的难点问题确实不少。总体来说，农村地区医疗条件比较薄弱，不少农民群众防护的意识、防控的能力不是很强；另外，农村地区有走亲访友的传统习惯，这样也会带来一些人员的流动等等。

针对上述农村地区疫情防控面临的难点，毛德智表示，中央和各级党委政府对做好农村地区的疫情防控工作都十分重视，社会各界也非常关注。农业农村部对此高度重视，及早部署，各级农业农村部门在当地党委政府的领导下，迎难而上，抓住重点环节和关键点，积极采取有效措施，把防控工作做在前面，掌握主动。重点开展了六方面的工作：

一是迅速组织动员。专门下发通知，要求基层党组织、农村各级组织发挥好作用，把防控责任压实，特别是村两委的责任要落实好，强调要把主要精力放在防控上面。同时，组织广大党员干部和农民群众积极参与到防控工作中来，形成联防联控的机制，不断强化防控合力。

二是落实防控措施。积极配合卫健委等部门，指导村两委逐户督促农民群众不串门、不聚集，对返乡人员、流动人口逐一追踪筛查、登记建档，做好健康状况的监测。实施网格化管理，落实居家医学观察等措施，对发热人员和疑似病例及时送诊，发现异常情况第一时间报告处置。

三是加强宣传教育。组织广大乡村通过大喇叭、流动小喇叭等传统方式，加上手机、微信等现代化手段，用农民群众自己的语言讲解防控知识和要求，督促农民群众加强清洁卫生，特别是厕所的卫生，增强自我防护的意识和能力。同时，结合农时季节，引导农民群众在做好防护的基础上，积极开展春耕备耕。

四是保障物资供应。会同相关部门及时畅通农村物流配送通道，千方百计增加乡村物资供应。比如，前几天我们调度了近2千家农民合作社，主要是生产蔬菜的合作社，将他们的生产信息分两批在网上进行发布，做好供需对接。

五是关爱困难群众。配合相关部门妥善帮助解决确诊患者、疑似病例以及隔离家庭的困难，做好帮扶工作。对农村孤寡老人、无人照看的残疾人，及时安排专人照顾日常生活。同时，对因受防控影响、不能返回就业岗位的，也及时做好帮扶工作。

六是扎实做好返城农民工的防疫工作。前期我们联合人社部、卫健委给返乡农民工朋友发出倡议，倡议大家戴口罩、勤洗手、少串门等等，发挥了很好的效果。当前我们正在配合有关部门，积极做好引导农民工有序返岗复工的工作。