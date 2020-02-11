中建一局三公司火速驰援武汉雷神山医院建设

“央企要有担当，我相信我会带领团队打赢这场战役。”中建一局三公司支援武汉火神山、雷神山医院项目总指挥 、临时党支部书记邓委如是说。

按照党中央、中建集团指示及中建一局部署，中建一局三公司勇担使命，紧急集结建设人员，调集施工生产资源，义无反顾、冲锋在前，支援武汉雷神山医院建设，主要负责部分电气工作、给排水以及通风空调系统工作。

中建一局三公司接到命令，第一时间成立支援雷神山医院建设领导小组，紧急调动机电建设人员等资源支援武汉分公司，成立2个临时党支部、2个党员突击队、1个青年突击队，迅速组织管理人员奔赴现场。在武汉分公司支援火神山医院建设原班人马9名管理人员基础上，启动雷神山医院建设志愿报名，两个小时内，十余名各地区机电管理人员主动请缨，当夜水电分公司11位管理志愿者，从北京、成都等地连夜出发奔赴武汉，同时从河南安阳、湖北黄冈等地调集84名劳务工人奔赴施工现场。

三公司各单位职工积极响应，向赴武汉支援建设的员工捐赠了KN95口罩、医用外科口罩、一次性手套、消毒液等防护用品及日常用品，通过驰援车辆、快递等方式运送到一线。

由于武汉雷神山医院建设面积大，功能区域多，机电安装工艺也较平常建筑不同，扩散性地铺设电缆、通给排水管道、如何快速将材料运送到指定地点都是本次援建施工难点。建设中，所有中建一局的雷神山建设者与时间赛跑、与疫情竞速，不分昼夜、连续奋战在建设一线，召开施工前碰头会，讨论图纸、施工细节、人员分工及后勤保障等工作；应用BIM技术，模拟整体效果和分流路线快速确定方案，快速推进各项工作进展；通过采取三班倒的形式，全天不停歇组织大家全力以赴投入到建设；组织工人在单程2公里、狭窄泥泞的路线负重前行运输材料，每日人均2万步以上，为材料快速到位提供保障；对工人进场进行安全教育与检查，每日发放口罩700余个、测温450人次，确保不落一天，不漏一人。最终，项目团队按时完成桥架523米、电线电缆3500米、电线配管1500米、排水管道830米、给水管道1780米 、通风管道3400米的敷设安装。他们用热血、用大爱筑起了一道道生命的防线，以实际行动诠释了中建一局的先锋精神，与全国各地数千名建设者一起筑牢疫区“生命防线”。

（刘记伟）