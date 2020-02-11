乘公交车要出示身份证？成都与太原相关部门表示：内容不实

人民网北京2月11日电 近日，据网传在成都和太原要求 “乘坐公共交通工具需要出示身份证”。目前，两地相关部门已于发布官方微博，证明这一要求内容不实。

据成都市人民政府新闻办公室称，成都市民的朋友圈流传着一则信息：现在乘坐任何公共交通工具都需要身份证。

经核实，目前成都没有“乘坐公共交通工具需要出示身份证”的相关要求，该条信息内容不属实。但根据疫情防控要求，乘坐公共交通工具需要佩戴口罩。

另据太原市公安局网安支队官方微博显示，太原很多市民看到一则有关乘坐公共交通工具的微信朋友圈信息，称市民乘坐公交需持身份证。这则消息称“ 今天是需要身份证乘车的第一天，发现还有好多人不知道这个规定……”。

经核实，此消息为谣言。截止2月9日，太原目前没有要求乘坐公共交通必须出示身份证，但市民乘坐公交需佩戴口罩。（董童 实习生严陈琛）