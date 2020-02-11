除湖北以外全国每日新增病例已连降7天
人民网北京2月11日电（董童）据国家卫生健康委公布的数据显示，从2月3日至2月10日，除湖北以外全国每日新增病例已连降7天。具体数字如下：
2月3日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3235例，湖北省2345例，全国其他地区新增确诊病例890例。
2月4日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3887例，湖北省3156例，全国其他地区新增确诊病例731例。
2月5日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3694例，湖北2987例，全国其他地区新增确诊病例707例。
2月6日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3143例，湖北2447例，全国其他地区新增确诊病例696例。
2月7日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，新增确诊病例3399例，湖北2841例，全国其他地区新增确诊病例558例。
2月8日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，新增确诊病例2656例，湖北2147例，全国其他地区新增确诊病例509例。
2月9日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，新增确诊病例3062例，湖北2618例，全国其他地区新增确诊病例444例。
2月10日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，新增确诊病例2478例，湖北2097例，全国其他地区新增确诊病例381例。
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