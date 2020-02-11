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除湖北以外全国每日新增病例已连降7天

2020年02月11日09:53 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月11日电（董童）据国家卫生健康委公布的数据显示，从2月3日至2月10日，除湖北以外全国每日新增病例已连降7天。具体数字如下：

2月3日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3235例，湖北省2345例，全国其他地区新增确诊病例890例。

2月4日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3887例，湖北省3156例，全国其他地区新增确诊病例731例。

2月5日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3694例，湖北2987例，全国其他地区新增确诊病例707例。

2月6日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3143例，湖北2447例，全国其他地区新增确诊病例696例。

2月7日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，新增确诊病例3399例，湖北2841例，全国其他地区新增确诊病例558例。

2月8日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，新增确诊病例2656例，湖北2147例，全国其他地区新增确诊病例509例。

2月9日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，新增确诊病例3062例，湖北2618例，全国其他地区新增确诊病例444例。

2月10日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，新增确诊病例2478例，湖北2097例，全国其他地区新增确诊病例381例。

(责编：董童、杨迪)


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