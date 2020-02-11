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小儿哮喘，虫草炖水鸭

广州中医药大学第一附属医院儿科主任医师  许 华□ 主任医师 欧阳学认

2020年02月11日09:18 来源：人民网-生命时报

　　哮喘是一种难以痊愈的慢性疾病，小儿很容易因受凉、喉咙发炎、遇到过敏物质而出现哮喘急性发作，表现为咳嗽、气喘、气管里有哮鸣声。哮喘病因复杂，在正确的用药基础上，选用药膳食疗有一定辅助治疗作用。其食疗原则是通过调节小儿肺脾肾的功能，达到减少发作甚至不发作的目的。对于缓解期的肺虚哮喘，表现为活动后气喘、汗多的患儿，推荐服用虫草炖水鸭。

　　取冬虫夏草1克、生姜4片、水鸭250克，将鸭子洗净切块，焯水，与冬虫夏草、姜放入炖盅内，加入适量冷开水，炖60分钟，汤成后加入少许食盐调味。吃肉喝汤，每隔3天服食1次，可常服。

　　方中，冬虫夏草味甘性平，归肺、肾经，补肾益肺，止血化痰；生姜味辛性微温，归肺、脾、胃经，能解表散寒、温中止呕、温肺止咳；鸭肉味甘性寒，入肺、胃、肾经，滋补养胃、补肾消肿、止咳化痰。诸药共用，有补肾益肺、温肺止咳的功效。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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