党参扁豆煲鸽汤 适合春季食用
推荐：
广东省中医院临床营养科
主要功效：健脾化湿、补中益气
推荐理由：适用于普通人群春季的日常保健
材料：党参20g、白扁豆30g、胡萝卜200克、鸽子1只、瘦肉100克（3~4人量）
烹调方法：先将鸽子宰杀，去毛杂爪、内脏，切大块后用滚水焯一下，去掉血水备用，党参、白扁豆稍洗净浸泡，胡萝卜去皮切块状，瘦肉洗净切大块，然后与清洗后的药材一起放入大炖盅内，加水至八分满，加盖隔水炖1.5~2小时左右即可调味食用。
汤品点评：
冬季渐渐过去，有部分人会感觉昏昏欲睡，出现俗称“春困”的现象。从中医角度来看，困乏多为脾阳不足和气虚所致，肝在五行中属木，脾在五行中属土，春季肝生发太过，克制脾土，脾便会虚弱，加之春季天气相对潮湿，因此脾气亏虚，湿浊内困，人就会觉得困乏。针对这个机理，这款汤采用可以补益脾气的党参、胡萝卜，同时使用既可健脾又可化湿的白扁豆，可达到健脾祛湿的功效。本药膳所采用材料大多为平性偏温，有健脾化湿、补中益气的功效。初春乍暖还寒，人体阳气还不足，所以需要适当温化，但又不可太过温燥，此时用鸽子肉就很合适了。此汤清润可口，适合普通大众春季日常保健。
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