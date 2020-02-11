这些抗新冠的招数 都只是传说

新型冠状病毒引起的肺炎疫情还在持续，许多人都减少外出，实施居家自我隔离。网络上关于预防病毒的各种方法也流传开来，比如：喝板蓝根、熏醋消毒；吃点维生素抗病毒；家中没有医用口罩，便把普通口罩多戴几层增加防护；用盐水漱口预防病毒……这些方法真能预防新型冠状病毒吗？北京市疾控中心总结出关于预防新型冠状病毒的8个误区，快来看看你中招了没！

喝板蓝根和熏醋不能预防新型冠状病毒 板蓝根适用于风热感冒等热性疾病的治疗，对冠状病毒是无效的；熏醋所含醋酸本身浓度很低，达不到消毒效果。

室内用食用醋不能杀灭新型冠状病毒 食用醋所含醋酸浓度很低，达不到消毒效果，同时易对人的眼睛和呼吸道造成刺激。

吃磷酸奥司他韦等抗病毒药物没用 虽然磷酸奥司他韦等是抗病毒药物，但目前没有证据显示其能够预防新型冠状病毒感染。

吃抗生素不能预防新型冠状病毒感染 新型冠状病毒感染的肺炎病原体是病毒，而抗生素针对的是细菌。如以预防为目的，错误使用抗生素会增强病原体的耐药性。

吃维生素C不能预防新型冠状病毒感染 维生素C可帮助机体维持正常免疫功能，但不能增强免疫力，也没有抗病毒的作用。疾病治疗过程中，摄入维生素C通常只是辅助性治疗手段。

戴多层口罩不能起到更好的防病毒效果 戴一个口罩就可以了，戴上三四个口罩会使人喘不过气来，因为空气无法从正面进入鼻腔，只能从侧面进入，反而起不到防护效果。另外，不一定非要戴N95口罩，普通一次性医用口罩也可以阻挡飞沫传播。

接种流感疫苗不能减少新型冠状病毒感染几率 流感疫苗主要是预防流感的，对新型冠状病毒感染无预防作用。所以接种了流感疫苗仍可能感染新型冠状病毒，也可能出现严重症状。

盐水漱口不能杀死新型冠状病毒 盐水漱口有利于清洁口腔和咽喉，对于咽喉炎有帮助。但是，新型冠状病毒侵犯的部位在呼吸道，漱口没有办法清洁呼吸道。目前尚无任何研究结果提示盐水对新型冠状病毒有杀灭作用。

文/本报记者 李洁