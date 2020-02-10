总是担心自己得了新冠肺炎怎么办？专家：心理应激反应也要重视

人民网北京2月10日电 （许晓华）目前，有些人遇到身体不舒服就怀疑自己是不是得了新冠肺炎，甚至开始自己吃药。对此，中科院心理研究所副所长陈雪峰在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上说，这次疫情给人们带来一系列程度不同的心理应激反应，担心自己得病也是应激反应的一种，尤其是有些人反应比较大，开始服药，这个问题应该引起大家重视。他提出四点建议。

一是要稳定情绪。如果没有出现发烧、干咳等典型的症状，身边也没有确诊或疑似的病人，而且也很少外出，被感染的可能性是非常小的，不要过度恐慌和焦虑。

二是要理性分析。仔细观察一下自己的身体状况，判断不舒服的症状和新冠肺炎的典型症状是不是相符合，如果说是比较符合，还是要及时去发热门诊就诊，如果不符合，可能是身体方面其他的问题，必要时也应该去医院就诊，在医生的指导下用药。

三是改变行为。如果知道自己是健康的，但是还是控制不住担心，那就试试转移注意力的办法，找一件事情让自己长时间投入去做，通过这些方式来改变过于恐惧的心理。需要特别提醒的是，有极少数人有这样一种情况，他坚信自己感染了新冠肺炎，甚至去医院反复就诊，即便医生和医学检查认为他没有被感染，他也坚信自己感染。如果是这样极少数的情况，建议他和家人要认真对待这个问题，最好及时去医院心理科和精神科寻求专业的帮助，避免长期的情绪紧张引发一些不理性的行为，伤害到自己和他人。

四是主动寻求心理援助。为了减轻和预防疫情导致的心理困扰，防范一些极端事件的发生，国家卫生健康委在原有的心理援助热线基础上，支持各地设立了应对疫情的心理援助热线。有一个统计数据，截止到1月底，各地各省的公立精神卫生医疗机构和精防机构机构一共开通了361条免费的心理援助热线，如果靠自己的能力没有办法缓解不良的应激反应，及时拨打热线，寻求专业的帮助。