民政部养老服务司：疫情期间不提倡家属前往养老机构探视老人
人民网北京2月10日电 （许晓华）10日下午，国务院联防联控机制就加强基层社区疫情防控有关情况举行发布会。会上，民政部养老服务司副司长李邦华在回答记者提问时表示，疫情期间，请家属不要前往养老机构探视老年人，建议尽量采取电话、视频等方式进行沟通。
李邦华介绍，由于疫情期间许多养老机构都实行了封闭式管理，尽量减少不必要的人员进出，如果有家属需要探视养老机构的老人，建议尽量采取电话、视频等方式来探望老人，和老人做亲情的沟通。如果有特殊情况，比如老人病危或者其他情况，确实需要进入养老机构探望或者探视老人的，首先要保证进入的人员是健康的，做好实名登记、体温检测，要遵守养老机构的防控要求。如果是日常的探访，可以采取其他方式来渡过目前这个特殊的时期。
李邦华表示，民政部会督促、指导养老机构保证疫情期间的服务质量，确保老年人在养老机构安心生活，尽量保持正常生活作息规律。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn